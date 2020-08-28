محمد بن مسعود - الدمام - الولايات المتحدة تسجل 46,393 إصابة مؤكدة و1,239 حالة وفاة بـ"كورونا"

عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغ 178,998 حالة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,393 إصابة مؤكدة و 1,239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,799,046 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 178,998 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة تسجل 46,393 إصابة مؤكدة و1,239 حالة وفاة بـ"كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-27 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,393 إصابة مؤكدة و 1,239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. Advertisements ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,799,046 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 178,998 حالة وفاة. 27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 10:49 PM عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغ 178,998 حالة عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغ 178,998 حالة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,393 إصابة مؤكدة و 1,239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,799,046 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 178,998 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة تسجل 46,393 إصابة مؤكدة و1,239 حالة وفاة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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