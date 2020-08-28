إتلاف 120 كيلوجراما من الدهون مجهولة المصدر داخل مركبة في مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تمكنت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، اليوم الجمعة، من ضبط مركبة مُحملة بالشحوم الحيوانية مجهولة المصدر. تمكنت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، اليوم الجمعة، من ضبط مركبة مُحملة بالشحوم الحيوانية مجهولة المصدر. وقالت أمانة العاصمة المقدسة، أنه تم بالتعاون مع الجهات الأمنية سحب المركبة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، وإتلاف 120 كجم من الدهون مجهولة المصدر.

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