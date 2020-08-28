شكرا لمتابعة خبر عن إمارة المدينة المنورة تعلق على إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في ينبع والعيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، أن معالجة وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية في محافظتي ينبع والعيص تُنفذ تطبيقاً للأنظمة واللوائح وفقاً للنظام، واللجان المُكلّفة بممارسة تلك المهام تُراعي الظروف والجوانب الإنسانية للأُسر.

وقالت إمارة المدينة المنورة، في بيان لها: " إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول شكوى عدد من أهالي محافظتي ينبع والعيص بشأن مباشرة الجهات المختصة مهام عملها في التعامل مع حالات التعدي على الأراضي الحكومية فإن إمارة منطقة المدينة المنورة تود التأكيد على أن اللجان المعنية تمارس مهامها وتنفذ أعمالها الميدانية بتطبيق الأنظمة واللوائح ووفقا الاجراءات التي حددها النظام " .

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وأوضحت الإمارة، أن اللجان المكلفة بمعالجة وإزالة التعديات تراعي الظروف والجوانب الإنسانية، وتولي اهتماما خاصا بالأسر وهي حالات محدودة العدد، وذلك قبل الشروع في إزالة مباني التعديات المخالفة، وكذلك إعطاء المهل الزمنية الكافية لإخلاء تلك المساكن حرصا على سلامتهم وتقديرا لأوضاعهم.

وتعمل الإمارة في هذا الجانب بالتنسيق مع الجهات المختصة على مساعدتهم في توفير أماكن إيواء مناسبة بشكل مؤقت تخفيفا عنهم ريثما يتم استيعاب من تنطبق عليهم اشتراطات برامج الإسكان التنموي وفقا للضوابط المعتمدة لدى وزارة الإسكان.

ونوهت إمارة المنطقة بالحرص التام على تنفيذ توجيهات وتعليمات الأوامر السامية الكريمة، الهادفة للمحافظة على الأراضي الحكومية وأخذ الاحتياطات اللازمة التي تحافظ على سلامة المواطنين والتعامل معهم بما يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم دون الإخلال بالواجبات والمهام المطلوبة.