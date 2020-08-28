شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» توجه بضرورة توزيع المعلمين على الحضور ليوم واحد في الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة التعليم للمدارس، اليوم الجمعة، على ضرورة توزيع المعلمين والمعلمات على الحضور ليوم واحد في الأسبوع، مع توزيع التخصصات على الأسبوع، وإشعار أولياء الأمور بجدول تواجدهم وفق تخصصاتهم.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد التقى أمس الخميس، بمديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة؛ للاطلاع على آخر الاستعدادات والتجهيزات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وضمان استمرار العملية التعليمبة عن بُعد لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية للجائحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام، أن الاجتماع ناقش التقارير الميدانية لاستكمال وصول الكتب الدراسية للمدارس، وآلية توزيعها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في ذلك، كما ناقش جاهزية جداول الحصص الدراسية في الفصول الافتراضية لمنصة مدرستي البالغة أكثر من 250 ألف فصل افتراضي.