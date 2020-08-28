شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تٌحذر من استخدام أكثر من شخص للحساب الخاص على مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أصدرت وزارة التعليم تنبيه للطلاب قبل بداية التعليم عن بعد، وذلك حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة التأكد من دخول الطالب بحسابه الخاص على منصة مدرستي، قائلة إذا كان يستخدمه أكثر من شخص؛ وأيضًا برنامج تيمز بحسابك الخاص.

كما أكدت الوزارة أنه لحضور الفصول الافتراضية حسب الوقت المحدد في الجدول الدراسي؛ يجب تحميّل تطبيق تيمز على جهازك من خلال الرابط التالي: هنـــــــا.