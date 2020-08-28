شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض صاروخ بالستي حوثي اتجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

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