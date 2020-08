“Now” تنزيل ببجي موبايل PUBG Mobile KR الكورية أحدث إصدار يوليو 2020 متجر Uptodown تحميل مُباشر

يبحث العديد حول العالم عن رابط أو طريقة تنزيل ببجي موبايل PUBG Mobile KR الكورية 2020 أو ببجي موبايل النسخة الكورية، ورابط تحميل ببجي الكورية المباشر لما تتميز بها من خصائص قد تختلف بعض الشيء عن نسخة ببجي موبايل الأصلية، حيث يمكنك خوض المعارك القتالية في هذه النسخة من لعبة ببجي موبايل باعتبارك ضيفاً أو من خلال تسجيل الدخول بحسابك الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي الآتية (فيسبوك Facebook، تويتر Twitter،جوجل Google).

وقد أعلنت ببجي موبايل عن إطلاق ببجي موبايل الموسم التاسع رويال باس تحت شعار “احتضان روح المحارب”، حيث أصبح بإمكان كافة اللاعبين حول العالم في الوقت الحالي الحصول على التحسينات الجديدة المُضافة ضمن الموسم الجديد، والسفر على خطى المحاربين، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر رابط دخول متجر Uptodown الإلكتروني من أجل تنزيل ببجي موبايل الكورية، كما يمكنكم التعرف على طريقة تغيير الاسم في ببجي من خلال بطاقة إعادة التسمية المجانية، والإطلاع على أنواع البنادق الهجومية في ببجي.

قامت شركة تنسنت جيم “Tencent Games” المنتجة لعبة ببجي موبايل بتوفير النسخة الكورية على متجر Uptodown فقط، وتختلف ببجي الكورية عن ببجي موبايل الأصلية من حيث مكان التنزيل أو التحميل والتثبيت، حيث يتم تحميل PUBG MOBILE النسخة العالمية من خلال الدخول إلى المتجر الإلكتروني (جوجل بلاي، آب ستور) الخاص بالهاتف الجوال لديك سواء كان بنظام تشغيل الأندرويد أو نظام التشغيل iOS، ثم البحث عن اللعبة والقيام بتثبيتها يدوياً.

أما عن تنزيل ببجي موبايل PUBG Mobile KR الكورية النسخة الحديثة، فيتم تثبيتها من خلال الدخول إلى متجر Uptodown الإلكتروني باتباع الرابط الرسمي التالي (pubg-mobile-kr.ar.uptodown)، سوف تجد أحدث نسخة لببجي موبايل، قم بتثبيتها مباشرةً من المتجر، وبعد إتمام عملية التنزيل بنجاح، فعليك المشاركة في معركة ملكية يتواجد بها مائة لاعب حقيقي في محيط مغلق، ولكي تنجح في هذه المعركة عليك الحرص طوال المعركة القتالية على أن تكون أنت اللاعب الوحيد المتبقي على قيد الحياة.

ولكي تنجح في هذه المهمة عليك التجول حول مكان المعركة لجمع أفضل الأسلحة الموجودة مع الحرص على بقائك داخل منطقة اللعب، حيث تتقلص منطقة اللعب بشكل منتظم مع مرور الوقت، وتحتوي نسخة ببجي الكورية على كافة العناصر الموجودة في PUBG Mobile النسخة الأصلية، حيث يمكنك دخول البنايات والصعود إلى المركبات واستخدام منظار التلسكوب وحقائب الإسعافات الأولية وتسلق الجدران وما إلى ذلك، ومن يرغب في تنزيل ببجي موبايل PUBG Mobile KR الكورية أحدث إصدار، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

تم الإعلان من جانب ببجي موبايل الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أنه في حال كنت ترغب في الفوز برحلة من أجل رؤية أفضل لاعب في العالم بمسابقة PMCO 2019 Fall Split Global Finals sponsored by Vivo? فيجب عليك إكمال البعثات والمهام باعتبارها جزءاً من Global Treasure Hunt Event لكي تحصل على فرصة للسفر في كافة أنحاء العالم.

تحديث: تم الإيضاح من جانب لعبة ببجي موبايل بأنه يوجد مشكلة تؤثر على اللاعبين الراغبين في إجراء عمليات الشراء بواسطة الجنيه البريطاني أو الفرنك السويسري في متجر Google Play، ويتم العمل حالياً من جانب PUBG MOBILE بالتعاون مع جوجل من أجل حل هذه المشكلة لـ لاعبي ببجي موبايل المتضررين، ويتم تنزيل ببجي موبايل PUBG Mobile KR الكورية من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

تحديث: تتعاون لعبة ببجي موبايل مع Amazon Prime من أجل جلب نهب Amazon Prime كل 14 يوماً، حيث سيتمكن أعضاء أمازون برايم من المطالبة بعنصر جديد بمركز الأحداث حتى يكون لديك مجموعة Infiltrator الكاملة، وأعلنت اللعبة أيضاً عن توافر قناع المتسلسل الغامض في Amazon Primepartnership، كل ما عليك فقط هو تسجيل الدخول إلى أمازون برايم في أحداث محدودة وأطلب من Amazon Prime Loot قبل أن يتم اختفائها.

أصدرت ببجي موبايل تنبيهاً على اللاعبين المستخدمين مشغلات iOS رسمياً اليوم، حيث أعلنت عن أن الإصدار 13 من iOS يتضمن ميزة جديدة وهي (عند ملامسة الشاشة بثلاث أصابع فذلك يعمل على تنشيط وظيفة جديدة في وقتٍ واحدٍ)، ويتم العمل في الوقت الحالي من جانب ببجي موبايل بالتعاون مع Apple بشأن هذه المشكلة، ويجب على اللاعبين التفكير في مدى تأثير هذه الخاصية عليهم قبل أن يقوموا باختيار التحديث، ويمكن تنزيل ببجي موبايل PUBG Mobile KR الكورية الآن من متجر uptodown الإلكتروني.

تحديث: أعلنت لعبة ببجي موبايل عبر الحساب الرسمي للعبة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم عن أن الموسم التاسع رويال باس لديه العديد من الترقيات الجديدة، حيث أنه الآن أصبح أفضل وأسهل من الأوقات الماضية، ويمكنك التعرف على كافة الطرق التي تم تطوير تجربة رويال باس بها، ثم استمتع بتجربة Elite Royale Pass التي تستحقها.

