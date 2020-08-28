كيفية تحديث ببجي للأيفون PUBG Mobile نسخة 0.19.0 يوليو 2020 نظام تشغيل iOS من App Store

ننشر شرح لطريقة تثبيت ببجي على هواتف أيفون أو كيفية تحديث ببجي للأيفون PUBG Mobile عن طريق App Store للحصول على التحسينات المضافة ضمن تحديث ببجي الجديد أخر إصدار 0.19.0 الخاص بشهر يوليو 2020، حيث يمكنكم الحصول على التحديث الجديد لببجي موبايل بطريقة يسيرة من خلال الهاتف الخاص بك، كل ما عليكم فقط هو توفير المساحة التي يتطلبها تحديث ببجي ومتطلبات نظام التشغيل iOS الموصى بها في الوقت الحالي.

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن عدم وضع ببجي موبايل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت لهذا التحديث المقرر تطبيقه بتاريخ 7 يوليو 2020م، ولن يتم تعطيل سيرفرات ببجي من أجل إكمال عملية تثبيت النسخة الجديدة، حيث يمكنكم الحصول على المزايا الجديدة من خلال التثبيت المباشر للعبة من المتجر، ومن ثم الحصول على التحسينات والإضافات الجديدة للعبة مثل “Fury of the Wasteland” المعلن عنها عبر موقع ببجي موبايل الرسمي، وسوف يتم إتاحة تنزيل ببجي موبايل النسخة الجديدة من آب ستور.

كيفية تحديث ببجي للأيفون PUBG Mobile

لعبة ببجي موبايل هي لعبة قتال خاصة بالهواتف الجوالة وتم اعتمادها بشكل رسمي، وتهدف إلى خلق روح من الإثارة والتشويق والمتعة من خلال إضافة تحسينات وميزات جديدة بشكل شهري، حيث يتم الهبوط في ساحة معركة ببجي موبايل النسخة الكلاسيكية الأصلية مع العديد من اللاعبين الآخرين، وتوفر اللعبة عدداً من الخرائط للتعرف على المناطق من أجل إكمال المهام المطلوبة من كافة اللاعبين، كما يمكنكم خوض المباريات مع الأصدقاء والاستمتاع بمحادثتهم في أي وقت وبأي مكان.

وقد أعلنت شركة تنسنت جيم Tencent Games المنتجة للعبة ببجي موبايل عن متطلبات تحديث ببجي للأيفون PUBG Mobile أو الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة لنظام التشغيل iOS للحصول على PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS MOBILE الأصلية، حيث يمكنكم التعرف على المتطلبات الواجب توفيرها في الهاتف الخاص بك من خلال التالي:

ببجي موبايل متطلبات نظام التشغيل iOS

نظام التشغيل: IOS9 أو ما يليه.

الحد الأدنى لذاكرة الوصول العشوائي هي 1GB.

تدعم ببجي موبايل كافة الإصدارات باستثناء (iPhone4 / 4s / 5 / 5c و iPad mini1).

في حال كنت مستخدماً لسلسة IOS أو IPad مع ذاكرة رام 1 جيجابايت فقط مثل ( ipad mini3 / ipad air وغيرهم)، فيجب التأكد من تحديث النظام إلى iOS 12.2.

أما عن كيفية تحديث ببجي للأيفون PUBG Mobile أو طريقة تثبيت ببجي التحديث الجديد، فيمكنكم الحصول على التحسينات والإضافات الجديدة من خلال اتباع الخطوات المرفقة بالمقال من خلال التالي.

خطوات تحديث ببجي لنظام iOS

يتم الحصول على الميزات والإضافات الجديدة في لعبة ببجي موبايل عن طريق اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة التي تتمثل في التالي:

الدخول إلى متجر App Store من هواتف أيفون. تذهب لخانة البحث وقم بكتابة vpn. قم باختيار “HotspotsShield VPN” وتنزيله. قم بفتحه بعد تثبيته من أجل تفعيله. اذهب لخانة البحث مرة أخرى واكتب PUBG. سيظهر أمامك التحديث الجديد قم بتنزيله مباشرةً.

تنزيل تحديث ببجي الجديد

أعلنت لعبة ببجي موبايل عن صدور تحديثاً جديداً بتاريخ 3 مارس 2020، حيث يتضمن التحديث الجديد للعبة ببجي العالمية الخاصة بالهواتف المحمولة العديد من المميزات والتحسينات الجديدة التي يمكنكم التعرف عليها مباشرةً من خلال موقع ببجي الرسمي عن طريق اتباع الرابط المباشر التالي (pubgmobile.com)، ويتم تنزيل أو تحديث ببجي للأيفون PUBG Mobile عن طريق الدخول إلى المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف الجوال.

ويأتي ضمن تحديث ببجي 0.17.0 عدداً من التحسينات والمميزات مثل إضافة كاميرا “replay” لإعادة فيديو للطريقة التي يتم قتلك فيها، وإضافة طور الاحتفال بالسنة الثانية وإضافة مدينة الملاهي للكلاسيك في خريطة “إرنغل” شبه وضع الشتاء، وإضافة طور البقاء في الايفوجراوند يتمثل في عاصفة ثلجية وتجميع الأكل ومحاربة اللاعبين، وإتاحة إمكانية كتابة كومنت في بروفايل أي لاعب مقابل شدات، إضافة سلاح الجو الجديد DBS Shotgun، وعودة وضع المتشددين “وضع الممرات الجديد”.

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل عن بدء توفير التحديث الجديد اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، ولن يكون هناك توقفاً للعبة لحين إكمال التحديث وأعمال الصيانة، ويتطلب الحصول على تحديث ببجي الجديد 0.17.0 ما يقرب من 1.69 جيجابايت من مساحة التخزين، ومن يرغب في معرفة كيفية تحديث ببجي للأيفون PUBG Mobile يمكنه ذلك من خلال المقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.

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إضافات تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile

أعلنت الشركة المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile عن مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر مايو 2020 رقم الإصدار 0.18.0 Mad Miramar عبر موقعها الإلكتروني الخاص باللعبة، ويبدأ تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020م.

كما أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أنه لن يتم نقل الخادوم إلى وضع عدم الاتصال وانقطاع السيرفر لهذا التحديث، ويتطلب تحديث ببجي الجديد 0.18.0 حوالي 1.97 جيجا بايت لهواتف أيفون، ويتطلب حوالي 2.21 جيجا بايت لهواتف أندرويد، ويجب التأكد من تنزيل التحديث الجديد في أقرب وقت للاستفادة من المزايا الجديدة، ومن يرغب في الإطلاع على كافة المميزات للتحديث الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط (pubgmobile.com) عبر موقع ببجي الرسمي.

وقد تم إتاحة تنزيل تحديث ببجي الجديد على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد من جانب الشركة المنتجة Tencent Games، حيث يتم تحديث اللعبة بتاريخ 7 مايو 2020م، ورقم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل هو 0.18.0، وقد بلغت عمليات التنزيل ما يزيد عن مائة مليون عملية تنزيل، كما يبلغ حجم اللعبة 50 ميجا بايت.

ببجي موبايل أيفون

أتاح متجر أب ستور إمكانية تنزيل ببجي للأيفون بحجم 2.4 جيجا بايت، وتتوفر اللعبة بشكل مجاني بالعديد من اللغات (العربية، الإنجليزية، الصينية، الكورية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، التركية)، وقد تم إرفاق الهواتف التي تتوافق مع لعبة ببجي موبايل الأصلية iOS 9.0 أو أحدث، حيث يمكنكم التعرف على الأجهزة المتوافقة مع لعبة ببجي موبايل من خلال الآتي:

iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XS iPhone XR iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE iPad Air iPad Air Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 2 iPad mini 2 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Air 2 Wi ‑ Fi iPad Air 2 ، + Cellular iPad mini 3 iPad mini 3 Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 4 iPad mini 4 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Pro iPad (الجيل الخامس)

ببجي موبايل 0.18.0 التحديث الجديد

تتيح لعبة ببجي موبايل الأكثر شعبية في العالم عن إتاحة التحديثات الجديدة على متجر آب ستور لهواتف أيفون، حيث يُمكنك تجربة لعبة ببجي موبايل المُحدثة واستكشاف العديد من المناطق والعناصر الجديدة المُضافة بالتحديث الخاص بشهر مايو 2020م في خريطة Miramar، والاستعداد بشكل جيد لمواجهة العاصفة الرملية القادمة والبقاء على قيد الحياة في المناخ والطقس القاسي.

وقد تم إضافة تحديثات على خريطة ميرامار مثل إضافة واحة جديدة في الجزء الشمالي من الخريطة وأطلال في الشمال الغربي للخريطة يمكنكم استكشافها الآن، كما تم إضافة مزيداً من المناطق السكنية والموارد والطرق، ويجب عليكم اختيار مكان الهبوط والمعارك بحكمة شديدة، ومن يرغب في تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد يمكنه ذلك من خلال اتباع كيفية تحديث ببجي للأيفون PUBG Mobile المذكورة بالمقال.

وقد أعلنت ببجي موبايل عن أن آلات البيع في Mad Miramar لديها الفرصة في إعطائك كمية كبيرة من مشروبات الطاقة، ولكن يجب عليك التأكد من حمل حقيبة ظهر، وقد تم وصول خلفية الصحراء الجديدة لكافة اللاعبين بعد التحديث الجديد خاصةً لمستخدمي أجهزة “آبل”، ومن يواجه مشكلة عند تسجيل الدخول إلى حساب ببجي موبايل، فسوف يتم حل هذه المشكلة قريباً من خلال تحديث داخلي للعبة.

تحديث ببجي موبايل يوليو 2020

تم الإعلان رسمياً من جانب لعبة ببجي موبايل عن إتاحة تنزيل التحديث الجديد لشهر يوليو 2020م برقم إصدار 0.19.0 بتاريخ السابع من شهر يوليو الجاري، كما أعلنت اللعبة عن إضافة خريطة جديدة وهي خريطة “livik”، وتبلغ مساحتها 2 كم في 2 كم، وتستوعب 52 لاعباً، كما يتضمن التحديث الجديد العديد من المزايا التي يمكنكم التعرف عليها من خلال موقع ببجي الرسمي (pubgmobile)، ومن خلال موقع معاك يا وطن نوفر أخر التحديثات للعبة ببجي موبايل.