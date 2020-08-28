تنزيل تحديث ببجي PUBG MOBILE Update الجديد خريطة “livik” أحدث نسخة 0.19.0 يوليو 2020

في ظل ازدياد عمليات البحث عن تحديث ببجي PUBG MOBILE Update بعد أن تم الإعلان عن موعد إتاحة تنزيل ببجي الجديد 0.17.0 من قبل حساب ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كما تم الإعلان عن بعض الخصائص المتعلقة بـ تحديث ببجي موبايل النسخة الأخيرة، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن يمكنكم تنزيل ببجي موبايل لايت النسخة المخففة للأجهزة قليلة المساحة الداخلية، كما يمكنكم تحميل ببجي الكورية للاستمتاع بخصائصها المتنوعة والمختلفة إلى حدٍ ما عن اللعبة الأصلية الدولية، وأخيراً نوفر لمتابعينا كافة التفاصيل المتعلقة بـ تحديث ببجي الجديد ورابط التنزيل.

تحديث: تم إطلاق ببجي موبايل النسخة 0.17.0 اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، حيث يمكنكم الآن الاستفادة من تحسينات ومميزات التحديثات الجديدة للعبة PUBG MOBILE العالمية، ومن يرغب في التعرف على طريقة تغيير الاسم في ببجي من خلال بطاقة إعادة التسمية “مجاناً”، والتعرف على أنواع البنادق الهجومية في ببجي موبايل، وأخيراً معرفة أين تقع منطقة البوزو في ببجي على خريطة ميرامار من خلال موقعنا موقع معاك يا وطن.

تحديث ببجي PUBG MOBILE Update

قبل الخوض في الحديث عن مميزات تحديث ببجي موبايل الموسم التاسع “احتضان روح المحارب” يجب علينا التعريف بداية بما هي لعبة “ببجي موبايل” الدولية التي لاقت ترحيباً كبيراً وانتشاراً واسع المدى في كافة الدول حول العالم، حيث تعد لعبة ببجي موبايل هي لعبة جوال تم تخصيصها للقتال والبقاء على قيد الحياة حتى النهاية بعد الهبوط لساحة القتال مع المئات من اللاعبين الآخرين، وتوفر اللعبة خرائط ومباني تحاكي الحياة الطبيعية، ويمكنك أيضاً اللعب مع الأصدقاء من خلال دعوتهم ومحادثتهم في أي وقت ومن أي مكان.

وقد تم الإعلان رسمياً من جانب حساب لعبة ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إتاحة تنزيل تحديث ببجي الموسم التاسع من خلال اتباع رابط تحديث ببجي PUBG MOBILE Update المرفق للدخول إلى المتجر الإلكتروني جوجل بلاي أو أب ستور، ومن ثم تثبيت النسخة الجديدة فور إتاحتها في الموعد المحدد من قبل القائمين على لعبة ببجي موبايل العالمية الأصلية، وقد حددت اللعبة تحديثها الجديد في الموعد التالي (الأربعاء الموافق لتاريخ 12 ديسمبر 2019).

من يرغب في الإطلاع على الجديد في النسخة 0.17.0 يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي (pubgmobile.com).

Well the weather out there may be frightful, but in PUBG MOBILE things are quite delightful! Experience Update 0.16.0 Winter Festival, with the new RageGear Mode, Snow Paradise, and much much more!

روابط تنزيل ببجي موبايل للأيفون وأندرويد

توفر لعبة ببجي موبايل إمكانية تنزيل التطبيق أو اللعبة لأجهزة الأيفون أو للأجهزة ذات نظام التشغيل أندرويد، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر روابط لعبة ببجي الرسمية، بالإضافة إلى روابط تنزيل اللعبة المباشرة من خلال التالي:

https://watan-m3k.com/news/%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%a8%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-pubg-mobile-chinese/

https://watan-m3k.com/news/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a8%d8%a8%d8%ac%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-pubg-mobile-%d8%aa%d9%86%d8%b2%d9%8a%d9%84/

https://watan-m3k.com/news/sahmee-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%a8%d8%ac%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-pubg-mobile/

https://watan-m3k.com/news/pubg-mobile-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d8%a8%d8%ac%d9%8a-ha-tinh-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%88%d9%83-sanhok-%d8%a3/

تنزيل تحديث ببجي الموسم التاسع

تم التنويه من جانب لعبة ببجي موبايل على ضرورة تنزيل تحديث ببجي الموسم التاسع الجديد حتى يتمكن اللاعبين من التواصل مع بعضهم البعض، حيث لا يمكن لهم التواصل في حال استخدامهم إصدارات مختلفة للعبة، كما يتطلب تحديث ببجي الجديد توفير مساحة 0.2 جيجا بايت، ويتم تنزيل التحديث الجديد من خلال اتباع رابط تحديث ببجي الموسم التاسع new PUBG MOBILE update الرسمي المرفق لدخول متجر جوجل بلاي.

تحديث هام: تم الكشف من خلال حساب ببجي موبايل PUBG MOBILE الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق تحديث ببجي الموسم التاسع رويال باس اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 13 سبتمبر 2019، حيث أصبح بإمكان اللاعبين الآن السفر على خطى المحاربين من كافة أنحاء العالم واتخاذ عباءة الشرف، والخروج في الميادين المخصصة للقتال بالمعركة، ويجب عليك التأكد من العودة منتصراً، ومن يرغب في تنزيل التحديث الجديد لببجي موبايل يمكنه ذلك من خلال الذهاب إلى المتجر الإلكتروني الخاص بهاتفك للاستمتاع بمميزات الموسم الجديد.

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تحديث ببجي 0.15.0 أكتوبر 2019

أعلنت لعبة ببجي موبايل عن إضافة تحسينات جديدة ضمن تحديث ببجي القادم خلال شهر أكتوبر 2019 الجاري، فمن المهم إحضار الأداة التي تتناسب مع الوظيفة المناسبة، حيث يعد نسر الصحراء الذي يشتمل عليه تحديث ببجي الجديد هو أفضل أداة إذا كان هدفك هو إحداث الكثير من الضرر، إلى جانب التحسينات الأخرى على الأسلحة، وسوف يتم إتاحة تحديث ببجي الموسم التاسع New PUBG MOBILE update رقم 0.15.0 اعتباراً من تاريخ 16 أكتوبر الجاري.

تحديث: تم الإعلان رسمياً عن إطلاق تحديث لعبة ببجي الجديد 0.15.0 أكتوبر 2019م من خلال الحساب الرسمي للعبة ببجي موبايل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث بإمكانكم الانضمام لـ Halloweeks الآن للاستمتاع بالمميزات الجديدة ضمن تحديث ببجي الجديد مثل (عبوات الوقود المتفجر، مسدس نسر الصحراء، Ledge Grab، BRDM-2)، وتتيح لعبة ببجي موبايل في الوقت الحالي إمكانية الحصول على العناصر الجديدة من خلال تنزيل تحديث ببجي الموسم التاسع New PUBG MOBILE update النسخة 0.15.0 من متجر جوجل بلاي أو أب ستور.

تنزيل تحديث ببجي 0.17.0

أعلنت لعبة ببجي موبايل رسمياً عن توفير التحديث الجديد بتاريخ 3 مارس 2020، حيث يتضمن تحديث ببجي 0.17.0 عدداً من التحسينات والمميزات مثل إضافة كاميرا “replay” لإعادة فيديو للطريقة التي يتم قتلك فيها، وإضافة طور الاحتفال بالسنة الثانية وإضافة مدينة الملاهي للكلاسيك في خريطة “إرنغل” شبه وضع الشتاء، وإضافة طور البقاء في الايفوجراوند يتمثل في عاصفة ثلجية وتجميع الأكل ومحاربة اللاعبين، وإتاحة إمكانية كتابة كومنت في بروفايل أي لاعب مقابل شدات، إضافة سلاح الجو الجديد DBS Shotgun، وعودة وضع المتشددين “وضع الممرات الجديد”.

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل عن بدء توفير التحديث الجديد اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، ولن يكون هناك توقفاً للعبة لحين إكمال التحديث وأعمال الصيانة، ويتطلب الحصول على تحديث ببجي الجديد 0.17.0 ما يقرب من 1.69 جيجابايت من مساحة التخزين، ومن يرغب في تحديث ببجي PUBG MOBILE Update الجديد ،يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.

إضافات تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile

أعلنت الشركة المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile عن مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر مايو 2020 رقم الإصدار 0.18.0 Mad Miramar عبر موقعها الإلكتروني الخاص باللعبة، ويبدأ تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020م.

وقد تم إتاحة تنزيل تحديث ببجي الجديد على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد من جانب الشركة المنتجة Tencent Games، حيث يتم تحديث اللعبة بتاريخ 7 مايو 2020م، ورقم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل هو 0.18.0، وقد بلغت عمليات التنزيل ما يزيد عن مائة مليون عملية تنزيل، كما يبلغ حجم اللعبة 50 ميجا بايت.

كما أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أنه لن يتم نقل الخادوم إلى وضع عدم الاتصال وانقطاع السيرفر لهذا التحديث، ويتطلب تحديث ببجي الجديد 0.18.0 حوالي 1.97 جيجا بايت لهواتف أيفون، ويتطلب حوالي 2.21 جيجا بايت لهواتف أندرويد، ويجب التأكد من تنزيل التحديث الجديد في أقرب وقت للاستفادة من المزايا الجديدة، ومن يرغب في الإطلاع على كافة المميزات للتحديث الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط (pubgmobile.com) عبر موقع ببجي الرسمي.

ببجي موبايل 0.18.0 التحديث الجديد

تتيح لعبة ببجي موبايل الأكثر شعبية في العالم عن إتاحة التحديثات الجديدة على متجر آب ستور لهواتف أيفون، حيث يُمكنك تجربة لعبة ببجي موبايل المُحدثة واستكشاف العديد من المناطق والعناصر الجديدة المُضافة بالتحديث الخاص بشهر مايو 2020م في خريطة Miramar، والاستعداد بشكل جيد لمواجهة العاصفة الرملية القادمة والبقاء على قيد الحياة في المناخ والطقس القاسي.

وقد تم إضافة تحديثات على خريطة ميرامار مثل إضافة واحة جديدة في الجزء الشمالي من الخريطة وأطلال في الشمال الغربي للخريطة يمكنكم استكشافها الآن، كما تم إضافة مزيداً من المناطق السكنية والموارد والطرق، ويجب عليكم اختيار مكان الهبوط والمعارك بحكمة شديدة، ومن يرغب في تنزيل تحديث ببجي PUBG MOBILE Update الجديد يمكنه ذلك الآن.

وقد أعلنت ببجي موبايل عن أن آلات البيع في Mad Miramar لديها الفرصة في إعطائك كمية كبيرة من مشروبات الطاقة، ولكن يجب عليك التأكد من حمل حقيبة ظهر، وقد تم وصول خلفية الصحراء الجديدة لكافة اللاعبين بعد التحديث الجديد خاصةً لمستخدمي أجهزة “آبل”، ومن يواجه مشكلة عند تسجيل الدخول إلى حساب ببجي موبايل، فسوف يتم حل هذه المشكلة قريباً من خلال تحديث داخلي للعبة.

SANDSTORM INCOMING 🚨



Assemble your squad and prepare now! 👉 https://t.co/0uoz2xo0DD pic.twitter.com/PbFgwHnThh — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) May 7, 2020

أتاح متجر أب ستور إمكانية تنزيل ببجي للأيفون بحجم 2.4 جيجا بايت، وتتوفر اللعبة بشكل مجاني بالعديد من اللغات (العربية، الإنجليزية، الصينية، الكورية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، التركية)، وقد تم إرفاق الهواتف التي تتوافق مع لعبة ببجي موبايل الأصلية iOS 9.0 أو أحدث، حيث يمكنكم التعرف على الأجهزة المتوافقة مع لعبة ببجي موبايل من خلال الآتي: