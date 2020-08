تنزيل تحديث ببجي PUBG MOBILE Update الجديد خريطة “livik” أحدث نسخة 0.19.0 يوليو 2020

في ظل ازدياد عمليات البحث عن تحديث ببجي PUBG MOBILE Update بعد أن تم الإعلان عن موعد إتاحة تنزيل ببجي الجديد 0.17.0 من قبل حساب ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كما تم الإعلان عن بعض الخصائص المتعلقة بـ تحديث ببجي موبايل النسخة الأخيرة، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن يمكنكم تنزيل ببجي موبايل لايت النسخة المخففة للأجهزة قليلة المساحة الداخلية، كما يمكنكم تحميل ببجي الكورية للاستمتاع بخصائصها المتنوعة والمختلفة إلى حدٍ ما عن اللعبة الأصلية الدولية، وأخيراً نوفر لمتابعينا كافة التفاصيل المتعلقة بـ تحديث ببجي الجديد ورابط التنزيل.

تحديث: تم إطلاق ببجي موبايل النسخة 0.17.0 اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، حيث يمكنكم الآن الاستفادة من تحسينات ومميزات التحديثات الجديدة للعبة PUBG MOBILE العالمية، ومن يرغب في التعرف على طريقة تغيير الاسم في ببجي من خلال بطاقة إعادة التسمية “مجاناً”، والتعرف على أنواع البنادق الهجومية في ببجي موبايل، وأخيراً معرفة أين تقع منطقة البوزو في ببجي على خريطة ميرامار من خلال موقعنا موقع معاك يا وطن.

قبل الخوض في الحديث عن مميزات تحديث ببجي موبايل الموسم التاسع “احتضان روح المحارب” يجب علينا التعريف بداية بما هي لعبة “ببجي موبايل” الدولية التي لاقت ترحيباً كبيراً وانتشاراً واسع المدى في كافة الدول حول العالم، حيث تعد لعبة ببجي موبايل هي لعبة جوال تم تخصيصها للقتال والبقاء على قيد الحياة حتى النهاية بعد الهبوط لساحة القتال مع المئات من اللاعبين الآخرين، وتوفر اللعبة خرائط ومباني تحاكي الحياة الطبيعية، ويمكنك أيضاً اللعب مع الأصدقاء من خلال دعوتهم ومحادثتهم في أي وقت ومن أي مكان.

وقد تم الإعلان رسمياً من جانب حساب لعبة ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إتاحة تنزيل تحديث ببجي الموسم التاسع من خلال اتباع رابط تحديث ببجي PUBG MOBILE Update المرفق للدخول إلى المتجر الإلكتروني جوجل بلاي أو أب ستور، ومن ثم تثبيت النسخة الجديدة فور إتاحتها في الموعد المحدد من قبل القائمين على لعبة ببجي موبايل العالمية الأصلية، وقد حددت اللعبة تحديثها الجديد في الموعد التالي (الأربعاء الموافق لتاريخ 12 ديسمبر 2019).

Well the weather out there may be frightful, but in PUBG MOBILE things are quite delightful! Experience Update 0.16.0 Winter Festival, with the new RageGear Mode, Snow Paradise, and much much more!