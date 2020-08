تنزيل ببجي PUBG Mobile Download يوليو 2020 تحميل نسخة 0.19.0 الجديدة خريطة livik

أعلنت ببجي موبايل العالمية عن عدم تعطيل سيرفرات تنزيل ببجي PUBG Mobile Download النسخة الجديدة عند إجراء عملية الصيانة من أجل التجهيز للتحديث الجديد، حيث سيتم توفير رابط تحميل ببجي موبايل بعد الانتهاء الكلي من عملية الصيانة مباشرةً من أجل الحصول على التحسينات والمزايا الجديدة المُضافة للعبة ببجي موبايل الدولية، وسوف يصدر تحديث ببجي النسخة الجديدة في متجر Google Play الخاص بالهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد ومتجر iTunes.

وقد تم الإعلان رسمياً عن بدء استخدام PUBG MOBILE في وضع عدم الاتصال اعتباراً من الساعة 00:00 حتى الساعة 07:00 بالتوقيت العالمي المنسق في يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 15 أكتوبر 2019 من أجل الصيانة، وسيتم توفير أخر المستجدات حول مزايا تحديث ببجي الجديد وموعد إطلاق رابط تنزيل PUBG MOBILE الرسمي عبر موقعنا موقع معاك يا وطن، كما يمكنكم من خلال الموقع أيضاً التعرف على الأمور المتعلقة بـ لعبة ببجي موبايل الآتية (طريقة تغيير الاسم في ببجي مجاناً، تنزيل ببجي لايت النسخة المخففة pupg mobile lite، طريقة تحميل ببجي النسخة الصينية، تثبيت ببجي النسخة الكورية).

تعتبر لعبة ببجي موبايل العالمية من أشهر الألعاب على المستوى الدولي، حيث تُعد لعبة ببجي PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS لعبة قتال وحركة خاصة بالهواتف الجوالة، وقد تم اعتمادها رسمياً، وتوفر لعبة ببجي موبايل إمكانية اللعب وخوض تجربة اللعب الكلاسيكية من خلال تنزيل لعبة ببجي الأصلية، وقد لاقت ترحيباً وانتشاراً ليس في الوطن العربي فقط، وإنما في العالم أجمع، وقد ساعد على ذلك أنها تتيح أمام اللاعبين من كافة المناطق المختلفة بأن يخوضوا المباريات سوياً ضمن فريقاً يتكون من أربعة أشخاص في الغالب، ويتم التواصل فيما بينهم عن طريق استخدام الصوت.

وقد تم الإعلان بشكل رسمي عن إطلاق تحديث ببجي موبايل أكتوبر 2019 النسخة 0.15.0 الجديدة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 16 أكتوبر 2019، حيث يتضمن التحديث الجديد لببجي موبايل الذي يمكنكم الحصول عليه بعد تنزيل ببجي PUBG Mobile Download فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرةً العديد من المحسنات والميزات الجديدة التي لم تكن موجودة بالإصدارات السابقة.

حيث أضافت سلاحاً جديداً وهو “مسدس نسر الصحراء Desert Eagle” الجديد، إلى جانب مجموعة من الإضافات الأخرى مثل عبوات الوقود القابلة للانفجار وتسلق الجدران وغيرهم لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، ويمكنكم التعرف على أنواع البنادق الهجومية في ببجي

ويتم بدء لعب ببجي بعد أن يتم إكمال تحميل ببجي PUBG Download النسخة الحديثة، ومن ثم الهبوط في ساحة القتال مع مئات اللاعبين الآخرين، وتوفر للاعبين إمكانية تجربة مسارات الأسلحة المختلفة والمتنوعة وضوابط التحكم الفائق في العناصر الموجودة.

واستكشاف العديد من العناصر التي تشتمل عليها ساحات المعركة العشوائية المشوقة والمثيرة، كما توفر عدداً من الخرائط ومباني تُحاكي الحياة الطبيعية، إلى جانب مركبات ومؤثرات صوتية ثلاثية الأبعاد، ويتم الحصول على كافة العناصر والمميزات بعد تنزيل ببجي PUBG Mobile Download النسخة الحديثة.

تم الإعلان عن إطلاق تحديث لعبة ببجي الجديد عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث بإمكانكم الآن الاستمتاع بمميزات ببجي الجديدة ضمن التحديث المعلن عنه، ويمكنكم التعرف على الجديد في النسخة الحديثة أخر إصدار من خلال اتباع الرابط التالي (pubgmobile.com).

Well the weather out there may be frightful, but in PUBG MOBILE things are quite delightful! Experience Update 0.16.0 Winter Festival, with the new RageGear Mode, Snow Paradise, and much much more!

