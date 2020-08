رابط تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR بعد تحديث 0.19.0 يوليو 2020 خريطة livik

ننشر رابط تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR عبر متجر uptodown الإلكتروني، وذلك بعد إطلاق تحديث ببجي موبايل الجديد 0.19.0 الخاص بشهر يوليو 2020م، حيث تم إضافة تحديث لعبة ببجي موبايل بتاريخ السابع من شهر يوليو الجاري بإضافة العديد من المزايا والمُحسنات الجديدة لإضافة مزيداً من التشويق والإثارة في اللعبة، حيث تم الإعلان من جانب الشركة المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile (تنسنت جيم) عن مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد رقم الإصدار 0.19.0 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وقد بدأ تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد Mad Miramar اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020م، كما تم الإعلان عن أنه لن يتم نقل الخادوم إلى وضع عدم الاتصال وانقطاع السيرفر لإجراء عملية الصيانة والتهيئة للتحديث الجديد،ومن خلال موقعنا موقع اليوم الإخباري نوفر رابط تنزيل ببجي الكورية الأصلية لمن يرغب في تحميلها على الهاتف الجوال لديه.

تقوم شركة “تنسنت جيم” المنتجة للعبة الأشهر على مستوى العالم لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE الدولية بتوفير نسخة كورية لمن يرغب في تنزيلها ثم تسجيل الدخول إليها باستخدام الحسابات، وفي لعبة ببجي موبايل الدولية يتم النزول إلى ساحة المعركة لمواجهة مائة لاعب حقيقي بمحيطٍ مُغلق، ويستمر القتال حتى يتبقى لاعب واحد فقط على قيد الحياة حتى النهاية.

ويتوجب على اللاعبين التحرك والتجول بجميع أرجاء المنطقة لجمع أفضل الأسلحة المُمكنة والمتوفرة بالمنطقة، ويجب على كل لاعب من اللاعبين التأكد من بقائه داخل منطقة اللعب، حيث تتقلص ساحة المعركة بانتظام مع مرور الوقت، ويمكنكم الحصول على المتعة من اللعب بالنسخة الكورية بعد أن يتم الانتهاء من تحميل ببجي الكورية من موقع uptodown الإلكتروني، الذي يمكنكم الدخول إليه باتباع رابط تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR الرسمي المرفق.

وأعلنت لعبة ببجي موبايل عن إتاحة التحديثات الجديدة برقم الإصدار 0.18.0 المُضافة بتاريخ 7 مايو 2020م على متجر آب ستور لهواتف أيفون ومتجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، حيث يُمكنك تجربة لعبة ببجي موبايل الجديدة المُحدثة واستكشاف العديد من المناطق والعناصر الجديدة المُضافة بالتحديث في خريطة Miramar، والاستعداد بشكل جيد لمواجهة العاصفة الرملية القادمة المقرر قدومها بتاريخ الثاني عشر من شهر مايو الجاري، والبقاء على قيد الحياة في المناخ والطقس القاسي.

بعد نزيل ببجي موبايل الكورية من خلال رابط تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR المرفق، فستجد أن كافة العناصر الموجود بالنسخة الدولية الأصلية موجودة بالنسخة الكورية من حيث التالي:

ويمكنك الاستمتاع بلعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE منفرداً أو مع فريق يتم التحدث إليهم بواسطة ميكروفون الهاتف الجوال، ومن مميزات بوبجي الكورية هي أن الشركة المنتجة للعبة قامت بإطلاق سيرفر خاص بها جيداً في الاتصال ليتم حل مشكلة المعاناة التي يواجهها اللاعبين في نسخة ببجي العالمية نظراً لارتفاع سرعة اللعبة “البينج” التي تعتمد على جودة السيرفر، ويتم تشجيع اللاعبين بإرسال هدايا وصناديق في حال تم الفوز بالمباراة أو قتل 15 لاعب.

وقد تمت مراعاة مشكلة التقطيع أو الخلل الذي يحدث أثناء اللعب في نسخة ببجي موبايل الكورية، حيث قامت بإصلاح كافة الأخطاء التقنية الموجودة بالنسخة الدولية، ليصبح اللعب فيها خالياً بدون تقطيعات، ومن يرغب في تنزيل ببجي الكورية بنسختها الحديثة 0.18.0 مايو 2020م، فيمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تحميل ببجي الكورية PUBG MOBILE KR المباشر المرفق بالمقال.

نشرت لعبة ببجي موبايل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن ضرورة استعدادك للعاصفة الرملية القادمة على خريطة ميرامار، وقد حددت موعد قدومها بتاريخ الثاني عشر من شهر مايو 2020م، وسيتم بث مباشر على مدار 24 ساعة مُستضاف على قناة ببجي موبايل يوتيوب الرسمية.

Are you prepared to fight and survive the storm? Gear up and get ready; on May 12th, a sandstorm is coming to Miramar and a 24-hour livestream event hosted on PUBG MOBILE’s official YouTube channel.