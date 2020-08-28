تنزيل ببجي لايت من جوجل بلاي pubg mobile lite تحديث رقم 0.19.0 رابط متجر google play المباشر يوليو 2020

تتيح شركة Tencent Games المنتجة للعبة ببجي موبايل إمكانية تنزيل ببجي لايت من جوجل بلاي pubg mobile lite بصورة يسيرة، حيث تعد نسخة ببجي موبايل لايت النسخة المخففة لكي يتمكن أصحاب الهواتف ذات الذاكرة القليلة من الحصول على اللعبة بكافة مميزاتها، لذلك قمنا بتوفير طريقة تنزيل pupg mobile lite والمواصفات التي يجب توفيرها أو الحد الأدنى من المواصفات لكي تتمكن من تنزيل ببجي لايت.

وقد تم الإعلان رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 13 أغسطس 2019م عن تعطيل سيرفرات لعبة ببجي موبايل لإجراء عملية الصيانة وإضافة تحديث ببجي نسخة 0.14.0 الجديد، ووسيتم إتاحة لعبة ببجي مرة أخرى بعد مرور 7 ساعات تقريباً من بداية تعطيل الخادم للصيانة، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر رابط تحميل ببجي الصينية المباشر، بالإضافة إلى طريقة تنزيل ببجي لايت والمواصفات التي يجب توفيرها لكي تتمكن من الحصول عليها على الهاتف الخاص بك.

طريقة تنزيل ببجي لايت من جوجل بلاي

نظراً لكبر مساحة ببجي موبايل وعدم توافقها مع العديد من الهواتف ذات المواصفات العادية، فقد أطلقت الشركة المنتجة للعبة ببجي نسخة pubg mobile lite لكي يتمكن أصاب هذه الهواتف من اللعب أيضاً، حيث تم تصميم إصدار ببجي لايت من بحجم أصغر ليتوافق مع الأجهزة التي تكون ذاكرة الوصول العشوائية قليلة، مع الحفاظ على التي تتضمنها اللعبة، حيث تحتوي هذه النسخة على مباريات سريعة وخريطة مُصغرة تم تصميمها لعدد 60 لاعباً، وهذا يُعطي اللاعب تجربة قتالية مُنعشة.

حيث يتم هبوط 60 لاعباً على أرض جزيرة يتم عرضها في شكل رسم بياني بمساحة 2 x 2 كم بمواجهة حاسمة يفوز بها الباقي على قيد الحياة منهم ويربح كل شئ، وهنا يجب أن يجري كافة اللاعبون للحصول على الأسلحة والمركبات والإمدادات ليتقاتلوا في منطقة لعب دائمة الانكماش ويكون أخر لاعب منهم صامداً هو الفائز، فقط عليك الهبوط والاستعداد وفعل كل شئ من النجاة والفوز في النهاية، ويتم تنزيل ببجي لايت من جوجل بلاي pubg mobile lite من خلال الدخول إلى google play ثم الضغط على أيقونة “تثبيت”.

ويجب العلم أولاً أن هناك مواصفات للجهاز الذي سيتم التنزيل عليه أي يجب توفير الحد الأدنى للمواصفات التي تتوافق معها لعبة ببجي لايت، وتتمثل هذه المواصفات في التالي:

أن يكون نظام التشغيل أندرويد 4.0 أو أعلى من ذلك.

أن تكون ذاكرة الوصول العشوائية 1 GB “الحد الأدنى”.

حزمة التثبيت تكون 480 MB.

إصدار ببجي لايت تم تصميمه لنظام التشغيل Android فقط.

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تحديث ببجي الجديد 0.14.0

تم الإعلان من قبل دعم ببجي الرسمي عن أن مشغلات (Xbox و PS4) قد اكتملت صيانة الخادم المباشر لهم، حيث أصبح بالإمكان الآن تسجيل الدخول من أجل المطالبة بمكافآت الموسم الثاني من “البقاء على قيد الحياة” الخاصة بكل لاعب، ويجب العلم بأنه لن يكون هناك ربح SP حتى يبدأ موسم بعنوان “البقاء التالي” وسوف يتم مشاركة المزيد من التفاصيل حول هذا الموسم في وقتٍ لاحق.

كما تم الإعلان أيضاً من جانب الدعم الفني للعبة ببجي موبايل عن خضوع الخوادم الحية الخاصة بمشغلات أجهزة الكمبيوتر لمدة أربع ساعات تبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 14 أغسطس الساعة 2:30 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا، وفي تمام الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم تنزيل ببجي لايت من جوجل بلاي بصورة مباشرة من خلال الدخول إلى موقع Google Play ثم الضغط على أيقونة “تثبيت” وبعد اكتمال التثبيت سيتم الحصول على النسخة المخففة من اللعبة.

تحديث: تم الإعلان من خلال الحساب الرسمي للعبة ببجي موبايل pubg mobile على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إتاحة تنزيل تحديث ببجي موبايل pubg mobile الجديد من المتجر الآن، حيث يمكنكم الحصول على اللعبة والقفز في وضع العدوى الجديد من أجل اختبار إرادتك للبقاء على قيد الحياة، ومن يرغب في تنزيل ببجي لايت من جوجل بلاي النسخة الجديدة يمكنه ذلك من خلال الذهاب لمتجر جوجل بلاي أو متجر جوجل آب ثم تثبيت اللعبة ليتم الحصول على التحديث الجديد 0.14.0.

https://watan-m3k.com/news/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a8%d8%a8%d8%ac%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-pubg-mobile-%d8%aa%d9%86%d8%b2%d9%8a%d9%84/

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تحديث: تم الإعلان من قبل حساب ببجي الرسمي (الدعم الفني) على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 28 أغسطس 2019م عن استمرار تحديث 4.2 الخاص بأجهزة الكمبيوتر، وهو متوفر في الوقت الحالي على الخادم المباشر، ويتم عمل صيانة للخادم 5 من أجل إصلاح الأخطاء حالياً بصورة مباشرة، ويُمكن للطقس الغائم الآن في Erangel أن يقوم بإنتاج مجموعة متنوعة من الظروف الجوية الأخرى بالجزيرة (من العواصف الرعدية إلى الضباب والرياح الشديدة والبرد).

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تحديث ببجي موبايل الجديد

تم توفير تحديث ببجي موبايل الجديد على المتجر الإلكتروني جوجل بلاي و آب ستور لمن يرغب في إضافة المحسنات الجديدة الموجودة بالنسخة 0.14.0، وقد تم الإعلان من جانب حساب ببجي تويتر عن اهتمامها البالغ باللعب النظيف الخالي من الغش، حيث يتم حظر اللاعبين الغشاشين من أجل الحفاظ على ساحة لعب متساوية بين اللاعبين، وفي حال صادفت أي لاعب غشاش يمكنك الإبلاغ عنه من خلال الكمبيوتر الشخصي باتباع الرابط التالي (bit.ly/2NdGgtd)، ومن خلال الهاتف المحمول باتباع الرابط التالي (bit.ly/2KznZof)، كما يمكنكم أيضاً الإطلاع على قائمة اللاعبين الذين تم حظرهم في الفترة بين 6 إلى 12 أغسطس 2019م.

كما تم الإعلان أيضاً عن توفير تحديث ببجي للكمبيوتر النسخة 4.2 على test server، ويعمل التحديث الأول للموسم الرابع بمنتصف الموسم على جلب تحديث Erangel المرئي إلى التطابقات المخصصة، وكذلك التحسينات في جودة الحياة وإصلاحات الأخطاء وغير ذلك، أما عن ببجي موبايل فيمكنك العثور على حدث Bonus Challenge في أعلى الشاشة للعبة، حيث تم تغيير مظهر لعبة ببجي، وظلت المكافآت كما هي، وتتيح ببجي إمكانية تنزيل ببجي لايت من جوجل بلاي الآن، وقد تم الإعلان عن إمكانية البحث عن الكنز في ملابس Explorer و Gold Rush الجديدة المتاح اختيارها لفترة محدودة باعتبارها جزء من Wilderness Draw، ويمكنكم مشاهدة ذلك من خلال الفيديو التالي:

تحديث: تم الإيضاح من جانب لعبة ببجي موبايل pubg mobile عن طريق حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أن الإجراء يكون مكثفاً في وضع Infection Mode المُضاف حديثاً في تحديث ببجي الجديد 0.14.0، حيث يتم التعامل مع أطراف متعارضة مثل الزومبي أو المدافعين، ويجب على لاعبي ببجي الصمود، ومع كل عملية قتل تتم يصبح الزومبي أقوى.

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البحث عن الكنز في ببجي موبايل

أضاف تحديث ببجي الجديد العديد من الأمور الجديدة الشيقة والممتعة ومنهم مهام البحث عن “كنوز البحار السبعة”، حيث يمكنك السفر في العالم من أجل البحث عن الكنز في ببجي موبايل، وسيتم إصدار مجموعة من المهام كل أسبوع في pubg mobile حتى تتمكن من إنجازها على خريطة يتم تحديدها، ولكي تتمكن من كسب مكافآت ثمينة أو قيمة، فعليك إنهاء كافة المهام، بل من الممكن الحصول على فرصة للسفر إلى نهائيات PMCO Fall Split Finals، ويتم تنزيل ببجي لايت من جوجل بلاي pubg lite المتجر الإلكتروني الآن.

تحديث: يتطلب تنزيل لعبة ببجي موبايل عدداً من المواصفات الموصى بها، حيث أعلنت الشركة المنتجة للعبة ببجي “تنسنت جيم” الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة عند تحميل ببجي على الهواتف ذات نظام التشغيل “iOS”، ويمكنكم التعرف على هذه المواصفات من خلال الآتي (نظام التشغيل المطلوب iOS 9 أو ما تلاه، ذاكرة الوصول العشوائي لا تقل عن 1 جيجا بايت، يدعم إصدار ببجي موبايل الحالي كافة أجهزة “أبل” ما عدا (iPhone4 / 4s / 5 / 5c و iPad mini1)، وفي حال استخدام سلسلة IOS أو IPad مع ذاكرة رام 1 جيجابايت فقط ، مثل (iPhone 6 / iPhone5s / ipad mini2 / ipad mini3 / ipad air) وغيرهم، فيجب عليك التأكد من تحديث نظام IOS إلى IOS 12.2.

تحديث: يجب العلم بأن الفارق أو الاختلاف بين لعبة ببجي لايت النسخة المخففة ولعبة pupg mobile الأصلية يتمثل في احتواء نسخة pupg mobile lite على حزمة تثبيت ذات مساحة أصغر من اللعبة الأصلية، ويتم تشغيله بمزيد من السلاسة ويكون غير رسمي، ولكنه يحتفظ بالوضع الكلاسيكي لـ ببجي موبايل، حيث تستمتع من خلال اللعبة ذات المساحة الصغيرة بجو المغامرة والقتال أيضاً كما هو الحال في اللعبة الدولية.

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موسم ببجي موبايل الجديد “التاسع”

تم الإعلان عن طريق حساب ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن نهاية الموسم الثامن من رويال باس Royals Pass في وقتٍ قريب، وسوف يبدأ موسم ببجي التاسع اعتباراً من تاريخ 13 سبتمبر 2019م الجاري، ومن يرغب في تنزيل ببجي لايت من جوجل بلاي pubg mobile lite الآن، فيمكنه ذلك من خلال الدخول إلى المتجر الإلكتروني جوجل بلاي.

تحديث: بعد أن حساب pubg mobile الرسمي عن إطلاق ببجي الموسم التاسع رويال باس رسمياً، وهو عن طريق المحاربين و Global Treasure Hunt، فقد تم الإعلان عن وجود مجموعة من جوائز ببجي موبايل تبلغ قيمتها “مليون دولار أمريكي” قد تكون في انتظارك، وقد جاء ضمن تحديثات أو تحسينات PUPG الموسم التاسع بأنه قد أُضيف جهاز توقيت يُظهر العد التنازلي للموسم الجديد، كما يُمكنك طلب تمرير الموسم الجديد من أصدقائك حتى سبعة أيام قبل بدء الموسم الجديد.

كما تم ترقية رويال باس للحصول على صفحة مشاركة متخصصة، وتم إعادة تصميم الصفحات الخاصة بالبعثات والتصنيفات، وأضافت لعبة ببجي موبايل أيضاً تحسينات أخرى مثل إمكانية تفكيك التعبيرات وشراء UC من أجل الحصول على مكافآت كبيرة وخصم على انتهاء الأسلحة النارية النادرة، وقد تم الإعلان من جانب حساب الدعم الفني لببجي موبايل عن تطبيق تحديث صغير على مشغلات أجهزة الكمبيوتر بدون إحداث تعطل من أجل استقرار الأنظمة الخلفية، ويجب عليك الآن إعادة تشغيل Steam من أجل تنزيل تحديث ببجي الجديد، ويمكنكم تنزيل ببجي لايت من جوجل بلاي pubg mobile lite الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

https://watan-m3k.com/news/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%a8%d8%a8%d8%ac%d9%8a-pubg-mobile/

ببجي موبايل pubg mobile

أوضحت لعبة ببجي موبايل بأنه يوجد مشكلة تؤثر على اللاعبين الراغبين في إجراء عمليات الشراء بواسطة الجنيه البريطاني أو الفرنك السويسري في متجر Google Play، ويتم العمل حالياً من جانب PUBG MOBILE بالتعاون مع جوجل من أجل حل هذه المشكلة لـ لاعبي ببجي موبايل المتضررين.

وسيتم إتاحة تنزيل تحديث ببجي موبايل 0.15.0 الخاص بشهر أكتوبر 2019 الجاري اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ السادس عشر من الشهر الجاري، ويمكنكم التعرف على مزايا التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل من خلال موقعنا موقع معاك يا وطن.

تحديث ببجي موبايل مارس 2020

يتضمن تحديث ببجي موبايل الجديد 0.17.0 الخاص بشهر مارس 2020 عدداً من التحسينات والمميزات مثل إضافة كاميرا “replay” لإعادة فيديو للطريقة التي يتم قتلك فيها، وإضافة طور الاحتفال بالسنة الثانية وإضافة مدينة الملاهي للكلاسيك في خريطة “إرنغل” شبه وضع الشتاء، وإضافة طور البقاء في الايفوجراوند يتمثل في عاصفة ثلجية وتجميع الأكل ومحاربة اللاعبين، وإتاحة إمكانية كتابة كومنت في بروفايل أي لاعب مقابل شدات، إضافة سلاح الجو الجديد DBS Shotgun، وعودة وضع المتشددين “وضع الممرات الجديد”.

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل عن بدء توفير التحديث الجديد اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، ولن يكون هناك توقفاً للعبة لحين إكمال التحديث وأعمال الصيانة، ويتطلب الحصول على تحديث ببجي الجديد 0.17.0 ما يقرب من 1.69 جيجابايت من مساحة التخزين، ومن يرغب في تنزيل ببجي لايت النسخة الجديدة،يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.

إضافات تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile

أعلنت الشركة المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile عن مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر مايو 2020 رقم الإصدار 0.18.0 Mad Miramar عبر موقعها الإلكتروني الخاص باللعبة، ويبدأ تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020م.

كما أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أنه لن يتم نقل الخادوم إلى وضع عدم الاتصال وانقطاع السيرفر لهذا التحديث، ويتطلب تحديث ببجي الجديد 0.18.0 حوالي 1.97 جيجا بايت لهواتف أيفون، ويتطلب حوالي 2.21 جيجا بايت لهواتف أندرويد، ويجب التأكد من تنزيل التحديث الجديد في أقرب وقت للاستفادة من المزايا الجديدة، ومن يرغب في الإطلاع على كافة المميزات للتحديث الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط (pubgmobile.com) عبر موقع ببجي الرسمي.

وقد تم إتاحة تنزيل تحديث ببجي الجديد على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد من جانب الشركة المنتجة Tencent Games، حيث يتم تحديث اللعبة بتاريخ 7 مايو 2020م، ورقم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل هو 0.18.0، وقد بلغت عمليات التنزيل ما يزيد عن مائة مليون عملية تنزيل، كما يبلغ حجم اللعبة 50 ميجا بايت.

ببجي موبايل 0.18.0 التحديث الجديد

تتيح لعبة ببجي موبايل الأكثر شعبية في العالم عن إتاحة التحديثات الجديدة على متجر آب ستور لهواتف أيفون، حيث يُمكنك تجربة لعبة ببجي موبايل المُحدثة واستكشاف العديد من المناطق والعناصر الجديدة المُضافة بالتحديث الخاص بشهر مايو 2020م في خريطة Miramar، والاستعداد بشكل جيد لمواجهة العاصفة الرملية القادمة والبقاء على قيد الحياة في المناخ والطقس القاسي.

وقد تم إضافة تحديثات على خريطة ميرامار مثل إضافة واحة جديدة في الجزء الشمالي من الخريطة وأطلال في الشمال الغربي للخريطة يمكنكم استكشافها الآن، كما تم إضافة مزيداً من المناطق السكنية والموارد والطرق، ويجب عليكم اختيار مكان الهبوط والمعارك بحكمة شديدة، ومن يرغب في تنزيل ببجي لايت من جوجل بلاي pubg mobile lite الآن يمكنه ذلك من خلال المتجر.

وقد أعلنت ببجي موبايل عن أن آلات البيع في Mad Miramar لديها الفرصة في إعطائك كمية كبيرة من مشروبات الطاقة، ولكن يجب عليك التأكد من حمل حقيبة ظهر، وقد تم وصول خلفية الصحراء الجديدة لكافة اللاعبين بعد التحديث الجديد خاصةً لمستخدمي أجهزة “آبل”، ومن يواجه مشكلة عند تسجيل الدخول إلى حساب ببجي موبايل، فسوف يتم حل هذه المشكلة قريباً من خلال تحديث داخلي للعبة.

ببجي موبايل للأيفون

أتاح متجر أب ستور إمكانية تنزيل ببجي للأيفون بحجم 2.4 جيجا بايت، وتتوفر اللعبة بشكل مجاني بالعديد من اللغات (العربية، الإنجليزية، الصينية، الكورية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، التركية)، وقد تم إرفاق الهواتف التي تتوافق مع لعبة ببجي موبايل الأصلية iOS 9.0 أو أحدث، حيث يمكنكم التعرف على الأجهزة المتوافقة مع لعبة ببجي موبايل من خلال الآتي:

iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XS iPhone XR iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE iPad Air iPad Air Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 2 iPad mini 2 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Air 2 Wi ‑ Fi iPad Air 2 ، + Cellular iPad mini 3 iPad mini 3 Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 4 iPad mini 4 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Pro iPad (الجيل الخامس)

ويمكنكم الآن تنزيل ببجي لايت من جوجل بلاي pubg mobile lite لهواتف أندرويد ومن أب ستور لهواتف “أبل” أخر إصدار 0.18.0 من المتجر الخاص بالهاتف لديكم.