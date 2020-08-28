منطقة البوزو في لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile El pozo أين تقع المدينة في خريطة ميرامار

ننشر موقع مبنى منطقة البوزو في لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile El pozo لمن يرغب في التعرف عليها ومشاهدتها في خريطة ميرامار، حيث تحتوي لعبة ببجي موبايل الأصلية التي يمكنك تنزيلها على الهاتف الجوال بنظام التشغيل أندرويد أو لنظام التشغيل iOS أو النسخة الخاصة بجهاز الكمبيوتر PC على العديد من الخرائط المتاح اللعب فيها، ومن يرغب في معرفة موقع مدينة هاتنة Ha Tinh الموجودة في خريطة سانهوك يمكنه ذلك من خلال موقع معاك يا وطن.

وقد انتشرت لعبة ببجي موبايل بشكل واسع في كافة الدول حول العالم سواء العربية أو الأجنبية، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر خريطة ميرامار التي تقع بها مدينة بوزو El pozo، كما يمكنكم من خلال الموقع أيضاً معرفة طريقة تغيير الاسم في ببجي موبايل، والتعرف على أنواع البنادق الهجومية في pupg mobile، ورابط تنزيل ببجي موبايل لايت pupg mobile lite النسخة المخففة للأجهزة التي تحتوي على مساحة ضئيلة للتخزين.

منطقة البوزو في لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile El pozo| خريطة ميرامار

في ظل زيادة البحث عن موقع مدينة البوزو بخريطة ميرامار في لعبة ببجي موبايل الأصلية الدولية، فقد قمنا بتوفير كافة المعلومات المتعلقة بمنطقة بوزو في ببجي القتالية والاحترافية، حيث تُعد مدينة El pozo إحدى المدن الرئيسية في خريطة ميرامار، وهي مدينة تُعرف بأنها مدينة صناعية وترفيهية، وتحتوي على حلبة ومصانع وبها أبنية وعمارات، وتعتبر هذه المنطقة أيضاً من أهم أسرار لعبة ببجي موبايل 2019، ويتم البحث عن المناطق بصفة عامة في لعبة ببجي من أجل القيام بعددٍ من المهام بها حتى يزيد معد الـ RP الخاص بكل لاعب.

ولكن أين تقع منطقة البوزو في لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile El pozo بخريطة ميرامار تحديداً، ولمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، يمكنكم الإطلاع على الصورة المرفقة عبر موقعنا موقع معاك يا وطن من خلال التالي:

فبعد أن يتم تنزيل ببجي موبايل على الجاز الخاص بك وفقاً لنظام التشغيل لديك، فإن اللعبة تطلب منك إكمال بعض المهمات لزيادة الرتبة الخاصة باللاعب، وفي بعض الأحيان لا يعرف اللاعب مكان المهمة وأين تقع المدينة المطلوب إكمال المهام بها، لذلك توفر لعبة ببجي الكثير من الخرائط، ومن هذه المناطق التي يتم الاستفسار عن موقعها حالياً هي منطقة بوزو التي يمكنكم التعرف عليها من خلال الصور السابقة، ومن يرغب في تنزيل ببجي الكورية يمكنه ذلك من خلال موقعنا للاستمتاع بمميزاتها.

تحديث ببجي الجديد

تم إطلاق تحديثاً جديداً للعبة ببجي موبايل الدولية منذ أيام قلائل، وقد تم الإعلان من جانب اللعبة بشكل رسمي عن إضافة العديد من المحسنات والعناصر الجديدة للحصول على المزيد من الإثارة في اللعبة، ووفق ما صرحت به شركة “تنست جيم” المنتجة للعبة، فإن تحديث ببجي الجديد 0.14.0 يتضمن إضافات عديدة تحتاج منك أن تبحث فيها بعمق إذا كنت تريد البقاء على قيد الحياة والازدهار، إذ يتطلب الأمر منك أن تستعد للمعركة من أجل الحصول على عُملات ثمينة لتحقيق مكافآت مُذهلة.

كما تم الإعلان أيضاً عن استحدات نظام شخصيات جديدة يمكنك الاستمتاع بها في أوضاع EVO، ولرفع مستوى المهارات لديك، أتاحت اللعبة إمكانية اختيار ما يناسبك لرفع مستوى مهاراتك للتفوق في المجالات المتنوعة، وهذا جزء سيتم الحصول عليه بعد أن يتم تثبيت تحديث ببجي الجديد pubg mobile النسخة 0.14.0 من المتجر الإلكتروني لديك على الهاتف الخاص بك، ومن يرغب في التعرف على منطقة البوزو في لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile El pozo يمكنه ذلك من خلال الصورة المرفقة بالمقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.

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تحديث ببجي الموسم التاسع

أعلن حساب ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن توفير تحديث ببجي الموسم التاسع pubg mobile اعتباراً من تاريخ 12 سبتمبر 2019، ويتطلب تحديث ببجي الموسم التاسع توفير مساحة 0.2 جيجا بايت، ولا يمكن للاعبين على إصدارات مختلفة من ببجي دعوة بعضهم البعض، لذلك يجب عليكم تنزيل تحديث ببجي موبايل الموسم التاسع فور إطلاقه مباشرةً من خلال الدخول إلى المتجر الإلكتروني (أندرويد، iOS).

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تحديث ببجي موبايل الجديد مارس 2020

يتضمن تحديث ببجي الجديد 0.17.0 مارس 2020 عدداً من التحسينات والمميزات مثل إضافة كاميرا “replay” لإعادة فيديو للطريقة التي يتم قتلك فيها، وإضافة طور الاحتفال بالسنة الثانية وإضافة مدينة الملاهي للكلاسيك في خريطة “إرنغل” شبه وضع الشتاء، وإضافة طور البقاء في الايفوجراوند يتمثل في عاصفة ثلجية وتجميع الأكل ومحاربة اللاعبين، وإتاحة إمكانية كتابة كومنت في بروفايل أي لاعب مقابل شدات، إضافة سلاح الجو الجديد DBS Shotgun، وعودة وضع المتشددين “وضع الممرات الجديد”.

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل عن بدء توفير التحديث الجديد اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، ولن يكون هناك توقفاً للعبة لحين إكمال التحديث وأعمال الصيانة، ويتطلب الحصول على تحديث ببجي الجديد 0.17.0 ما يقرب من 1.69 جيجابايت من مساحة التخزين، ومن يرغب في معرفة موقع منطقة البوزو في لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile El pozo يمكنه ذلك من خلال المقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.

تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile

أعلنت الشركة المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile عن مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر مايو 2020 رقم الإصدار 0.18.0 Mad Miramar عبر موقعها الإلكتروني الخاص باللعبة، ويبدأ تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020م.

وقد تم إتاحة تنزيل تحديث ببجي الجديد على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد من جانب الشركة المنتجة Tencent Games، حيث يتم تحديث اللعبة بتاريخ 7 مايو 2020م، ورقم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل هو 0.18.0، وقد بلغت عمليات التنزيل ما يزيد عن مائة مليون عملية تنزيل، كما يبلغ حجم اللعبة 50 ميجا بايت.

كما أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أنه لن يتم نقل الخادوم إلى وضع عدم الاتصال وانقطاع السيرفر لهذا التحديث، ويتطلب تحديث ببجي الجديد 0.18.0 حوالي 1.97 جيجا بايت لهواتف أيفون، ويتطلب حوالي 2.21 جيجا بايت لهواتف أندرويد، ويجب التأكد من تنزيل التحديث الجديد في أقرب وقت للاستفادة من المزايا الجديدة، ومن يرغب في الإطلاع على كافة المميزات للتحديث الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط (pubgmobile.com) عبر موقع ببجي الرسمي.

ببجي موبايل 0.18.0 التحديث الجديد

تتيح لعبة ببجي موبايل الأكثر شعبية في العالم عن إتاحة التحديثات الجديدة على متجر آب ستور لهواتف أيفون، حيث يُمكنك تجربة لعبة ببجي موبايل المُحدثة واستكشاف العديد من المناطق والعناصر الجديدة المُضافة بالتحديث الخاص بشهر مايو 2020م في خريطة Miramar، والاستعداد بشكل جيد لمواجهة العاصفة الرملية القادمة والبقاء على قيد الحياة في المناخ والطقس القاسي.

وقد تم إضافة تحديثات على خريطة ميرامار مثل إضافة واحة جديدة في الجزء الشمالي من الخريطة وأطلال في الشمال الغربي للخريطة يمكنكم استكشافها الآن، كما تم إضافة مزيداً من المناطق السكنية والموارد والطرق، ويجب عليكم اختيار مكان الهبوط والمعارك بحكمة شديدة، ومن يرغب معرفة منطقة البوزو في لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile El pozo يمكنه لك من خلال الخريطة المرفقة.

وقد أعلنت ببجي موبايل عن أن آلات البيع في Mad Miramar لديها الفرصة في إعطائك كمية كبيرة من مشروبات الطاقة، ولكن يجب عليك التأكد من حمل حقيبة ظهر، وقد تم وصول خلفية الصحراء الجديدة لكافة اللاعبين بعد التحديث الجديد خاصةً لمستخدمي أجهزة “آبل”، ومن يواجه مشكلة عند تسجيل الدخول إلى حساب ببجي موبايل، فسوف يتم حل هذه المشكلة قريباً من خلال تحديث داخلي للعبة.

ببجي موبايل أيفون

أتاح متجر أب ستور إمكانية تنزيل ببجي للأيفون بحجم 2.4 جيجا بايت، وتتوفر اللعبة بشكل مجاني بالعديد من اللغات (العربية، الإنجليزية، الصينية، الكورية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، التركية)، وقد تم إرفاق الهواتف التي تتوافق مع لعبة ببجي موبايل الأصلية iOS 9.0 أو أحدث، حيث يمكنكم التعرف على الأجهزة المتوافقة مع لعبة ببجي موبايل من خلال الآتي: