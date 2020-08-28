موقع هاتنة ببجي Ha Tinh في خريطة سانهوك sanhok دخول موقع pubg mobile الإلكتروني

ننشر خريطة سانهوك في pubg mobile لمعرفة موقع هاتنة ببجي Ha Tinh على الخريطة بالتحديد، حيث تعد مدينة هاتنة هي إحدى المدن الكبيرة في خريطة سانوك أو سانهوك sanhok في لعبة ببجي موبايل العالمية، ولكن أين تقع مدينة هاتنة في ببجي موبايل على الخريطة تحديداً؟ ونظراً لزيادة الاستفسار عن موقع مدينة هاتنة من قبل محبي لعبة ببجي موبايل، فقد قمنا بالإجابة على هذا التساؤل وتوضيح المنطقة بالتحديد في الخريطة عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.

وترجع زيادة نسبة الاستفسار عن موقع منطقة هاتنة في ببجي موبايل إلى انتشار وشهرة لعبة ببجي موبايل على المستوى العالمي، فهي من الألعاب المشهورة والتي حظت على إعجاب العديد من الأشخاص حول العالم، وقد انتشرت ببجي موبايل الدولية في الوطن العربي بشكل سريع، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر خريطة سانهوك لمعرفة موقع هاتنة في ببجي موبايل، كما يمكنكم التعرف على موقع منطقة البوزو في خريطة ميرامار أيضاً.

موقع هاتنة ببجي Ha Tinh

في ظل زيادة البحث والاستفسار عن موقع مدينة هاتنة في لعبة ببجي موبايل العالمية، فقد قمنا بتوفير الإجابة على تساؤل أين تقع هاتنة في ببجي موبايل pubg mobile العالمية، حيث تقع مدينة هاتنة في الجزء الشمالي الشرقي في خريطة سانهوك، وتعد من المدن الكبيرة في هذه الخريطة، كما تعد هذه المدينة أو هذه المنطقة من المناطق الساخنة في بداية لعبة ببجي موبايل الدولية، والسبب في ذلك يرجع لحجم مدينة هاتنة Ha Tinh وموقعها الاستراتيجي، فهي مدينة قريبة من الجسر وبعيدة بشكلٍ نسبي عن المدن الكبرى الأخرى في خريطة سانهوك.

وخريطة سانوك أو سانهوك sanhok التي تحتوى موقع هاتنة ببجي Ha Tinh هي الخريطة الثالثة التي تم تصميمها للعبة ببجي موبايل، وقد تم تصميم خريطة سانهوك ليكون حجمها نصف حجم الخريطتين الأولى والثانية، حيث يبلغ حجمها 4×4 كم، وتعد هذه الخريطة هي الخريطة الأولى التي تم تطبيق منطقة اللعب الديناميكية بها، وهي من الخرائط الحيوية في لعبة ببجي موبايل، حيث يتم احتساب أعداد كافة اللاعبين الباقيين على قيد الحياة وتقرير ما إذا كانت المنطقة الزرقاء سوف تتحرك بشكلٍ سريع أو بطئ بكل مرحلة من مراحل اللعب، وبإمكانكم التعرف عل موقع مدينة هاتنة في الخريطة من خلال الصورة التالية:

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وهناك العديد من الأمور الأخرى المتعلقة بـ لعبة ببجي موبايل العالمية التي يمكنكم التعرف عليها من خلال موقع معاك يا وطن، حيث يمكنكم التعرف على طريقة تغيير الاسم في ببجي موبايل عن طريق بطاقة إعادة التسمية المجانية، كما يمكنكم تحميل ببجي لايت النسخة المخففة لأصحاب الهواتف ذات الذاكرة العشوائية قليلة الحجم، ومعرفة طريقة تنزيل ببجي الكورية ورابط التحميل المباشر، وأيضاً إمكانية دخول موقع ببجي موبايل الإلكتروني الرسمي، ومن يرغب في معرفة موقع هاتنة ببجي Ha Tinh يمكنه ذلك من خلال الصورة المرفقة.

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تحديث ببجي 0.15.0 الجديد

سيتم إتاحة تنزيل تحديث ببجي موبايل 0.15.0 الخاص بشهر أكتوبر 2019 الجاري اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ السادس عشر من الشهر الجاري، ويمكنكم التعرف على مزايا التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل من خلال موقعنا موقع معاك يا وطن.

تحديث ببجي 0.17.0

تم الإعلان عن إطلاق تحديث ببجي الجديد الخاص بشهر مارس 2020 اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 3 مارس 2020، حيث يتضمن تحديث ببجي 0.17.0 عدداً من التحسينات والمميزات مثل إضافة كاميرا “replay” لإعادة فيديو للطريقة التي يتم قتلك فيها، وإضافة طور الاحتفال بالسنة الثانية وإضافة مدينة الملاهي للكلاسيك في خريطة “إرنغل” شبه وضع الشتاء، وإضافة طور البقاء في الايفوجراوند يتمثل في عاصفة ثلجية وتجميع الأكل ومحاربة اللاعبين، وإتاحة إمكانية كتابة كومنت في بروفايل أي لاعب مقابل شدات، إضافة سلاح الجو الجديد DBS Shotgun، وعودة وضع المتشددين “وضع الممرات الجديد”.

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل عن بدء توفير التحديث الجديد اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، ولن يكون هناك توقفاً للعبة لحين إكمال التحديث وأعمال الصيانة، ويتطلب الحصول على تحديث ببجي الجديد 0.17.0 ما يقرب من 1.69 جيجابايت من مساحة التخزين، ومن يرغب في معرفة موقع هاتنة ببجي Ha Tinh الآن، يمكنه ذلك من خلال المقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.

تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile

أعلنت الشركة المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile عن مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر مايو 2020 رقم الإصدار 0.18.0 Mad Miramar عبر موقعها الإلكتروني الخاص باللعبة، ويبدأ تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020م.

وقد تم إتاحة تنزيل تحديث ببجي الجديد على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد من جانب الشركة المنتجة Tencent Games، حيث يتم تحديث اللعبة بتاريخ 7 مايو 2020م، ورقم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل هو 0.18.0، وقد بلغت عمليات التنزيل ما يزيد عن مائة مليون عملية تنزيل، كما يبلغ حجم اللعبة 50 ميجا بايت.

كما أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أنه لن يتم نقل الخادوم إلى وضع عدم الاتصال وانقطاع السيرفر لهذا التحديث، ويتطلب تحديث ببجي الجديد 0.18.0 حوالي 1.97 جيجا بايت لهواتف أيفون، ويتطلب حوالي 2.21 جيجا بايت لهواتف أندرويد، ويجب التأكد من تنزيل التحديث الجديد في أقرب وقت للاستفادة من المزايا الجديدة، ومن يرغب في الإطلاع على كافة المميزات للتحديث الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط (pubgmobile.com) عبر موقع ببجي الرسمي.

ببجي موبايل 0.18.0 التحديث الجديد

تتيح لعبة ببجي موبايل الأكثر شعبية في العالم عن إتاحة التحديثات الجديدة على متجر آب ستور لهواتف أيفون، حيث يُمكنك تجربة لعبة ببجي موبايل المُحدثة واستكشاف العديد من المناطق والعناصر الجديدة المُضافة بالتحديث الخاص بشهر مايو 2020م في خريطة Miramar، والاستعداد بشكل جيد لمواجهة العاصفة الرملية القادمة والبقاء على قيد الحياة في المناخ والطقس القاسي.

وقد تم إضافة تحديثات على خريطة ميرامار مثل إضافة واحة جديدة في الجزء الشمالي من الخريطة وأطلال في الشمال الغربي للخريطة يمكنكم استكشافها الآن، كما تم إضافة مزيداً من المناطق السكنية والموارد والطرق، ويجب عليكم اختيار مكان الهبوط والمعارك بحكمة شديدة، ومن يرغب في معرفة موقع هاتنة ببجي Ha Tinh في خريطة سانهوك sanhok

وقد أعلنت ببجي موبايل عن أن آلات البيع في Mad Miramar لديها الفرصة في إعطائك كمية كبيرة من مشروبات الطاقة، ولكن يجب عليك التأكد من حمل حقيبة ظهر، وقد تم وصول خلفية الصحراء الجديدة لكافة اللاعبين بعد التحديث الجديد خاصةً لمستخدمي أجهزة “آبل”، ومن يواجه مشكلة عند تسجيل الدخول إلى حساب ببجي موبايل، فسوف يتم حل هذه المشكلة قريباً من خلال تحديث داخلي للعبة.

ببجي موبايل أيفون

أتاح متجر أب ستور إمكانية تنزيل ببجي للأيفون بحجم 2.4 جيجا بايت، وتتوفر اللعبة بشكل مجاني بالعديد من اللغات (العربية، الإنجليزية، الصينية، الكورية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، التركية)، وقد تم إرفاق الهواتف التي تتوافق مع لعبة ببجي موبايل الأصلية iOS 9.0 أو أحدث، حيث يمكنكم التعرف على الأجهزة المتوافقة مع لعبة ببجي موبايل من خلال الآتي: