تنزيل تحديث ببجي الجديد PUBG Mobile يوليو 2020 أحدث إصدار 0.19.0 Download Update now

أعلنت شركة Tencent Games المنتجة والراعية للعبة ببجي pubg mobile عن إطلاق رابط تنزيل تحديث ببجي الجديد pubg mobile “مهرجان الشتاء” وضع Payload بعد الانتهاء من عملية الصيانة استعداداً لـ تحديث ببجي الجديد 0.17.0 مارس 2020، حيث قامت بالإعلان من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن أنه سيكون متاحاً اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، ويمكنكم التعرف على كافة تفاصيل تحديث ببجي الجديد موسم 12 عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.

ويتم إعادة السيرفرات مرة أخرى للاتصال والعمل بعد اكتمال الصيانة بالفعل تجهيزاً للتحديث الجديد، كما سيتم إتاحة تحميل ببجي الجديدة وفقاً لأخر نسخة على متجر جوجل بلاي و App Store، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن يمكنكم إلقاء نظرةً على تحديثات ببجي الجديدة كما تم الإعلان عنها رسمياً، كما يمكنكم أيضاً معرفة خطوات تنزيل لعبة ببجي لايت النسخة المخففة pupg mobile lite للهوائف ذات مساحة الذاكرة العشوائية الضئيلة، كما يمكنكم دخول موقع ببجي موبايل الرسمي.

تم الإعلان بشكل رسمي عن إطلاق تحديث ببجي الجديد نسخة رقم 0.15.5 أخر إصدار اعتباراً من يوم الجمعة الموافق لتاريخ 8 نوفمبر الجاري، ويجب العلم أنه لن يتم قطع الاتصال بالإنترنت للتحديث القادم، وإنما يتم الحصول عليه مباشرةً من خلال تحميل تحديث ببجي 0.15.5 من متجر جوجل بلاي للهواتف بنظام التشغيل أندرويد أو عن طريق تنزيل ببجي الجديدة الموسم العاشر Royale Pass Season 10 من آب ستور الخاص بالهواتف بنظام التشغيل iOS.

ولكي يتم تنزيل تحديث ببجي الجديد pubg mobile وضع بلاي لود بدون مشاكل عند التنزيل والتثبيت، فيجب توفير المساحة الكافية للعبة ببجي موبايل الجديدة، حيث يتطلب تحديث ببجي أخر إصدار حوالي 0.21 جيجابايت لنظام التشغيل iOS، كما يتطلب 0.24 جيجا بايت من مساحة التخزين على الهواتف بنظام التشغيل أندرويد، ومن يرغب في التعرف على كافة الملاحظات في التحديث الجديد، يمكنه ذلك من خلال (pubgmobile.com) عبر الموقع الرسمي.

أعلن حساب ببجي موبايل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشكلٍ رسمي عن تعطيل وإيقاف سيرفرات لعبة ببجي موبايل لإجراء أعمال الصيانة وإضافة الخواص والميزات الجديدة للعبة ضمن النسخة 0.14.0 الجديدة، حيث أوضحت الشركة أنه قد تم إضافة وضع Infection Mode الذي يجعلك تكافح في بيئة مُظلمة للبحث عن الخصوم في خريطة جديدة مع المزيد من فرص اللعب العمودي، حيث سيتم اختبار الأسلوب والطريقة التي تلعب بها عن طريق هذه المنطقة الفريدة.

حيث يمكنك تكييف الاستراتيجيات الخاصة بك في الوضع المذكور في السابق، ومن ثم محاربتها على أنها زومبي أو أنها أحد الناجين، وهذا يتطلب منك استخدام تقنيات فريدة لأن الزومبي سوف يبحث عن عمليات قتل مبكرة، وكذلك الناجين المكافحين لأجل الاستمرار في وضع PvP الجديد ضمن الإضافات التي يمكنك الحصول عليها بعد تنزيل تحديث ببجي الجديد pubg mobile في صباح يوم الأربعاء الموافق لتاريخ الرابع عشر من الشهر الميلادي الجاري.

ووفقاً لما صرحت به شركة تنست جيم المنتجة للعبة ببجي موبايل 2019، فإن تحديث ببجي الجديد 0.14.0 يتضمن إضافات عديدة تحتاج منك أن تبحث فيها بعمق إذا كنت تريد البقاء على قيد الحياة والازدهار، إذ يتطلب الأمر منك أن تستعد للمعركة من أجل الحصول على عُملات ثمينة لتحقيق مكافآت مُذهلة، كما أعلنت أيضاً عن استحدات نظام شخصيات جديدة يمكنك الاستمتاع بها في أوضاع EVO، ولرفع مستوى المهارات لديك، أتاحت اللعبة إمكانية اختيار ما يناسبك لرفع مستوى مهاراتك للتفوق في المجالات المتنوعة، وهذا جزء سيتم الحصول عليه بعد أن يتم تنزيل تحديث ببجي الجديد pubg mobile النسخة 0.14.0.

تم الإعلان عن أن مشغلات Xbox و PS4 قد اكتملت صيانة الخادم المباشر، حيث يمكنكم تسجيل الدخول الآن للمطالبة بمكافآت “البقاء على قيد الحياة موسم 2” الخاصة بكل لاعب، ويجب العلم بأنه لن يكون هناك ربح SP لحين بدء موسم بعنوان “البقاء التالي” وسوف يتم مشاركة المزيد من التفاصيل حول هذا الموسم في وقتٍ لاحق، وسوف تخضع الخوادم الحية الخاصة بمشغلات أجهزة الكمبيوتر لمدة 4 ساعات اعتباراً من الثلاثاء بتاريخ 13 أغسطس 2019 في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، يوم 14 أغسطس الساعة 2:30 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا، الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 14 أغسطس 2019.

تحديث: تم الإعلان رسمياً من خلال الحساب الرسمي لـ ببجي موبايل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إمكانية تنزيل تحديث ببجي الجديد pubg mobile على المتجر، حيث يمكنكم الحصول على اللعبة والقفز في وضع العدوى الجديد من أجل اختبار إرادتك للبقاء على قيد الحياة، كما أعلنت عن اهتمامها البالغ باللعب النظيف الخالي من الغش، حيث يتم حظر اللاعبين الغشاشين من أجل الحفاظ على ساحة لعب متساوية بين اللاعبين، وفي حال صادفت أي لاعب غشاش يمكنك الإبلاغ عنه من خلال الكمبيوتر الشخصي باتباع الرابط التالي (bit.ly/2NdGgtd)، ومن خلال الهاتف المحمول باتباع الرابط التالي (bit.ly/2KznZof) كما يمكنك أيضاً الإطلاع على قائمة اللاعبين المحظورين في الفترة بين 6 إلى 12 أغسطس 2019م.

تحديث: تم الإعلان أيضاً من جانب الشركة المنتجة للعبة رسمياً من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن توفير تحديث ببجي للكمبيوتر النسخة 4.2 على test server، ويعمل التحديث الأول للموسم الرابع بمنتصف الموسم على جلب تحديث Erangel المرئي إلى التطابقات المخصصة، وكذلك التحسينات في جودة الحياة وإصلاحات الأخطاء وغير ذلك، أما عن ببجي موبايل فيمكنك العثور على حدث Bonus Challenge في أعلى الشاشة للعبة، حيث تم تغيير مظهر لعبة ببجي بينما ظلت المكافآت كما هي، وتتيح ببجي إمكانية تنزيل تحديث ببجي الجديد pubg mobile النسخة 0.14.0 الآن.

في ظل السعي من جانب ببجي بصفة دائمة على توفير بيئة لعب نظيفة خالية من الغش وعادلة وممتعة لكل لاعب من اللاعبين، وليس هناك تهاوناً في مثل هذه الحالات، حيث يتلقى الحساب الذي يقوم بانتهاك القوانين حظراً سيستمر لمدة 10 سنوات، وتوجه ببجي عناية اللاعبين بأنه في حال كنت تشك في أحد اللاعبين بأنه يقوم بخداع أو يقوم باستخدام أي وسيلة أو تطبيقاً لجهة خارجية غير مصرحاً بها من أجل تلقي المساعدة بطريقة غير نزيهة بإحدى المباريات، فيرجى استخدام نظام إبلاغ ببجي الموجود داخل اللعبة، ليتم التحقق في مثل هذه التقارير وإبلاغكم بالنتائج.

كما تم التأكيد من جانب PUBG MOBILE على استمرارها في فرض الانضباط الصارم ضد جميع اللاعبين الغشاشين، ويتم نشر المعرفات الخاصة بكل لاعب غشاش تم التأكيد على أنه يقوم باستخدام أساليب خداعية، وقد عرضت لعبة ببجي قائمة بأسماء اللاعبين الذين تم حظرهم لمدة 10 سنوات بسبب الغش في الفترة من 13 أغسطس 2019 حتى 19 أغسطس 2019، ويمكنك الإطلاع على قائمة الأسماء سواء بلعبة ببجي موبايل أو ببجي للكمبيوتر من خلال موقع ببجي الإلكتروني، ويتم تنزيل تحديث ببجي الجديد pubg mobile من متجر جوجل بلاي.

أوضحت لعبة ببجي موبايل من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أنه يكون الإجراء مكثفاً في وضع Infection Mode المُضاف في تحديث ببجي الجديد 0.14.0، حيث يتم التعامل مع أطراف متعارضة مثل الزومبي أو المدافعين، ويجب على لاعبي ببجي الصمود، ومع كل عملية قتل تتم يصبح الزومبي أقوى، وقد أعلنت اللعبة عن إمكانية البحث عن الكنز في ملابس Explorer – Gold Rush الجديدة المتاح اختيارها لفترة محدودة باعتبارها جزء من Wilderness Draw، كما يمكنكم الاستفادة من سرعة ببجي لإنزال المدافعين لكي تأخذ “الماكرة” دورها باعتبارها زومبي في وضع العدوى Infection Mode الجديد، ويمكنكم متابعة الفيديو التالي:

تحديث: أعلنت لعبة ببجي موبايل من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إتاحة السفر في العالم لأجل البحث عن الكنز المُضاف حديثاً ضمن تحديثات ببجي الأخيرة بالنسخة 0.14.0، وسوف يتم إصدار مجموعة جديدة من المهام كل أسبوع في ببجي موبايل PUBG MOBILE لكي تتمكن من إنجازها على خريطة محددة، ويجب عليك إنهاء كافة المهام إن كنت تريد الحصول على مكافآت قيمة، بل يمكنك الحصول على فرصة للسفر إلى نهائيات PMCO Fall Split Finals ويمكنك بدء السفر الآن.

تحديث: أعلن حساب ببجي الرسمي (الدعم الفني) على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 28 أغسطس 2019م عن استمرار تحديث 4.2 لأجهزة الكمبيوتر، وهو متوفر في الوقت الحالي على الخادم المباشر، ويتم عمل صيانة للخادم 5 من أجل إصلاح الأخطاء الآن بشكل مباشر، ويمكن للطقس الغائم الآن في Erangel أن يقوم بإنتاج مجموعة متنوعة من الظروف الجوية الأخرى بالجزيرة (من العواصف الرعدية إلى الضباب والرياح الشديدة والبرد)، ويمكنكم الآن تنزيل تحديث ببجي الجديد pubg mobile من خلال الدخول إلى المتجر الإلكتروني لتحقيق الاستفادة من مميزات وخصائص التحديث الجديد.

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل حساب ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن اقتراب نهاية الموسم الثامن من Royals Pass، حيث سيكون تحديث ببجي الموسم التاسع متاحاً اعتباراً من تاريخ 12 سبتمبر 2019، ويتطلب الموسم التاسع توفير مساحة 0.2 جيجا بايت ولا يمكن للاعبين على إصدارات مختلفة دعوة بعضهم البعض، لذلك يجب عليكم تنزيل تحديث ببجي الجديد pubg mobile موسم 9 فور إطلاقه مباشرةً من خلال الدخول إلى المتجر الإلكتروني (أندرويد، iOS) ثم تثبيت النسخة الجديدة بشكل يدوي.

تحديث هام: تم الإعلان عن طريق حساب ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إتاحة رويال باس الموسم التاسع في الوقت الحالي، حيث يمكنكم السفر على خطى المحاربين من كافة أنحاء العالم واتخاذ عباءة الشرف، والخروج في الميادين المخصصة للقتال بالمعركة، ويجب عليك التأكد من العودة منتصراً، ومن يرغب في تنزيل التحديث الجديد لببجي موبايل يمكنه ذلك من خلال الذهاب إلى المتجر الإلكتروني الخاص بهاتفك للاستمتاع بمميزات الموسم الجديد.

تم الإعلان رسمياً من جانب ببجي موبايل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أنه سيتم استخدام PUBG MOBILE في وضع عدم الاتصال اعتباراً من الساعة 00:00 حتى الساعة 7:00 بالتوقيت العالمي في يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري من أجل الصيانة أو تحديث ببجي، ويجب الاستعداد لتنزيل التحديث الجديد لـ ببجي عن طريق توفير مساحة كافية للتحديث (1.76 جيجابايت لنظام Android، و 1.98 جيجابايت لنظام التشغيل iOS)، وسوف يتم إتاحة تنزيل تحديث ببجي الجديد pubg mobile اعتباراً من يوم 16 أكتوبر 2019.

تحديث: تم الإعلان عن إمكانية تنزيل تحديث ببجي الجديد 0.15.0 أكتوبر 2019م في الوقت الحالي عن طريق الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث بإمكانكم الآن الانضمام لـ Halloweeks للاستمتاع بالميزات الجديدة مثل (عبوات الوقود المتفجر، مسدس نسر الصحراء، Ledge Grab، BRDM-2).

أعلنت لعبة ببجي موبايل عن إصدار ببجي النسخة الجديدة 0.16.0 الخاصة بشهر ديسمبر الجاري، حيث تم إتاحة تنزيل ببجي الجديدة بتاريخ 11 ديسمبر 2019م، ومن يرغب في التعرف على العناصر الجديدة، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي ()، كما يمكنكم قراءة إعلان اللعبة الرسمي عن إطلاق تحديث ببجي الجديد من خلال التالي:

Well the weather out there may be frightful, but in PUBG MOBILE things are quite delightful! Experience Update 0.16.0 Winter Festival, with the new RageGear Mode, Snow Paradise, and much much more!