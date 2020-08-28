“NOW” موقع ببجي موبايل الرسمي PUBG MOBILE رابط تنزيل إصدار 0.19.0 الجديد

ننشر رابط موقع ببجي موبايل الرسمي لتنزيل لعبة ببجي موبايل لهواتف أيفون من متجر آب ستور App Store الإلكتروني، كما يمكنكم من خلال موقع ببجي الإلكتروني تنزيل ببجي موبايل للأندرويد من متجر google play جوجل بلاي، كما توفر شركة تنسنت جيم Tencent Games لعبة ببجي موبايل APK بمساحة تبلغ 595 ميغابايت، ويجب العلم أن النسخة المتوفرة الآن على المتجر الإلكتروني هي النسخة الحديثة لببجي موبايل، حيث أتاحت الشركة تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد مباشرةً الإصدار الأخير.

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل العالمية عن ضرورة استعداد كافة اللاعبين للعاصفة الرملية القادمة إلى خريطة ميرامار الجنوبية Miramar، كما سيتم بث مباشر على قناة ببجي موبايل يوتيوب على مدار 24 ساعة مُستضاف على قناة PUBG MOBILE الرسمية على منصة YouTube، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر كافة الحسابات الرسمية للعبة ببجي موبايل الأصلية الدولية.

رابط موقع ببجي موبايل الرسمي

أعلنت لعبة ببجي موبايل رسمياً عن توفر نسخة ببجي موبايل الجديدة 0.18.0 اعتباراً من تاريخ السابع من شهر يوليو الجاري، كما أعلنت عن تعطيل ميزة إلغاء ربط حساب ببجي موبايل، وتعمل الشركة المنتجة للعبة على تصحيح ومعالجة المشاكل التي قد تواجه بعض اللاعبين، وفي حال توفر تحديث للتقدم المحرز، فسوف تقوم لعبة ببجي بالإعلان عنه عبر حساباتها الرسمية.

وقد أضافت ببجي موبايل العديد من المزايا والإضافات الجديدة للنسخة الجديدة بعد تحديثها، ويتم الإطلاع على التحسينات الجديدة ومميزات ببجي موبايل 0.19.0 عن طريق الدخول إلى موقع لعبة ببجي الإلكتروني الذي يمكنكم الولوج إليه من خلال اتباع رابط موقع ببجي موبايل الرسمي المرفق بالمقال.

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كما يتم عرض أخر الأخبار المتعلقة بـ لعبة ببجي موبايل وخاصةً التي تتعلق بالتحديثات الجديدة لمعرفة ما الجديد في لعبة ببجي موبايل الجديدة، ونظراً لكثرة الاستفسارات عن الإضافات الجديدة في لعبة ببجي 0.19.0 والرغبة في الحصول على رابط تنزيل ببجي موبايل للأيفون وأندرويد من المتجر الخاص بالهاتف الجوال، فقد قمنا بتوفير رابط موقع ببجي موبايل الرسمي والحسابات الرسمية للعبة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التالي:

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طريقة إنشاء حساب ببجي موبايل جديد

في حال كنت ترغب في إنشاء حساباً جديداً في لعبة ببجي موبايل، فيجب عليك أولاً: تنزيل ببجي موبايل الجديدة 0.18.0 من جوجل بلاي أو أب ستور، ثم تسجيل الخروج من كافة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك مثل (فيسبوك، تويتر، QQ، Wechat، VK)، ثم إعادة تشغيل لعبة ببجي موبايل مرة أخرى، ثن اتباع الخطوات التالية:

الضغط على وسيلة التواصل الاجتماعي المرغوب في إنشاء حساب عليها. تسجيل الدخول إلى لعبة ببجي بالحساب. تحديد جنسية اللاعب الجديد. تحرير المظهر الخاص باللاعب. كتابة اللقب المُراد عن طريق الضغط على مربع الاسم. سيتم إدخال اسمك على فيسبوك كلقب للاعب تلقائياً. يمكنك تغيير اسم ببجي عندما تكون في واجهة الإنشاء من خلال الضغط على اللقب، ويمكنك معرفة طريقة تغيير الاسم في لعبة ببجي موبايل الأصلية من خلال موقع معاك يا وطن.

بعد المرور بكافة الخطوات السابقة وإتمامها كما ينبغي، يمكنك النقر على أيقونة “إنشاء”، وبذلك تكون مالكاً لحساباً جديداً على ببجي موبايل يمكنك من خلاله دخول ساحة المعركة وبدء اللعب مباشرةً مع أصدقائك، ويمكنكم دخول موقع ببجي موبايل الآن من خلال اتباع رابط موقع ببجي موبايل الرسمي المرفق بالمقال.