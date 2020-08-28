مدني جازان يحذر من التقلبات والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على المنطقة والمحافظات التابعة لها، شدتها من متوسطة إلى غزيرة.

ولفتت المديرية إلى هطول الأمطار بغزارة على المرتفعات الجبلية بمحافظات (الداير، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، منبهة إلى جريان السيول وتساقط للبرد مع نشاط في الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة.

وأوضحت المديرية أن تلك الرياح تتسبب في أتربة مثارة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين في الأجزاء الساحلية بالمنطقة مع تدني في مدى الرؤية تستمر حتى منتصف الليل.

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وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة، والابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، مشددًا على عدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول، مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو في التجمعات المائية.

ووجّه المتحدث بأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة، داعيًّا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa

وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة؛ لمتابعة تلك المتغيرات المناخية، مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.