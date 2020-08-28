أخبار السعودية اليوم.. صرف تعويض ساند بأثر رجعي للعاملين في تطبيقات التوصيل.. وقواعد جديدة لتنظيم مزاولة أعمال الصرافة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، الموافق 28 أغسطس 2020، منها: مؤسسة النقد تنشر القواعد الجديدة لتنظيم مزاولة أعمال الصرافة، وصرف تعويض ساند بأثر رجعي للعاملين في تطبيقات التوصيل، ووزارة التعليم ُتعدِّل موعد بدء اليوم الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية

مؤسسة النقد تنشر القواعد الجديدة لتنظيم مزاولة أعمال الصرافة.. تعرف عليها

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، اليوم الخميس، صدور قرار وزير المالية بالموافقة على تحديث القواعد المنظّمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة؛ لتحل محل القواعد الصادرة عام 1432هـ.

أمير القصيم يسلّم عددًا من الأسر وحداتهم السكنية ضمن مشروعات الإسكان التنموي

سَلّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بالمجلس الرئيسي بالإمارة، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الخميس، عددًا من الأسر في المنطقة وحداتهم السكنية ضمن مشروعات الإسكان التنموي

«التأمينات الاجتماعية»: صرف تعويض ساند بأثر رجعي للعاملين في تطبيقات التوصيل

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر بشمول العاملين السعوديين في تطبيقات التوصيل المتأثرين من جراء جائحة كورونا، بتعويض ساند.

«التعليم» تُعدِّل موعد بدء اليوم الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، تعديل موعد بدء اليوم الدراسي «عن بعد» للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

بـ5 خطوات.. هكذا يمكنك الاستعلام عن صلاحية التأمين على مركبتك

حددت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة ، خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر.

4 خطوات لتغيير الآيبان البنكي في برنامج حساب المواطن.. تعرَّف عليها

حدد برنامج دعم حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، خطوات تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن.

الجوازات: 7 خطوات لطلب قدوم المرافقين غير السعوديين عبر المنافذ البرية

Advertisements

حددت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، خطوات طلب قدوم المرافقين «غير السعوديين» عبر المنافذ البرية من خلال منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية.

بالأسماء والأرقام.. خريطة إصابات كورونا بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 96 حالة إصابة ؛ تلتها الرياض بـ56، ثم عنيزة 52 حالة، فالمدينة المنورة 50 حالة.

شئون الحرمين تناقش أبرز الأنظمة المستخدمة في مجال قياس المؤشرات والتحول الرقمي

عقدت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية، برئاسة شئون الحرمين، بالتعاون مع وكالة الترجمة والشؤون التقنية اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي؛ لمناقشة أبرز الأنظمة المستخدمة في مجال قياس المؤشرات ومتابعة الخطط الاستراتيجية والمبادرات التحولية الرقمية مع عدد من الشركات المحلية والدولية.

العدل: 4 ملايين عملية توثيق خلال عام منها 700 ألف وكالة إلكترونية

قالت وزارة العدل، إن قطاع التوثيق أجرى 3.9 ملايين عملية خلال العام الماضي 1441هـ، مقابل 3.8 مليون عملية خلال العام الذي سبقه.

إغلاق 4 منشآت تجارية وإتلاف مواد مجهولة المصدر في العاصمة المقدسة

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية بأمانة العاصمة المقدسة 4 مُنشآت تجارية تنوعت مخالفتها بين مُخالفة النشاط، وأعدم حملها رخصة تجارية. وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المُنشآت التجارية في نطاق البلدية.

تعرف على «شرط» السومة للبقاء مع الأهلي

فجر الدولي السوري عمر السومة، الهداف التاريخي لفريق الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل في الساعات القليلة الماضية، بعدما كشف عن نيته في فض الارتباط مع الراقي في سوق انتقالات يناير المقبل، بحثًا عن مغامرة جديدة خارج قلعة الكؤوس.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. «المرور» يحدّد غرامة عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ.. و«الجوازات» تعلن تمديدًا مشروطًا لتأشيرة الزيارة

أخبار السعودية اليوم.. «توكلنا» يشرح طريقة إضافة التابعين لاستعراض بيانات منصة مدرستي.. و«التعليم» توضح آلية أدوات المحتوى الدراسي والاختبارات المقررة

أخبار السعودية اليوم.. تطبيق توكلنا يوضح شروط استعراض بيانات منصة مدرستي.. وساما تطلق حملة توعوية