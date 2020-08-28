الجمارك السعودية تسمح بدخول الشاحنات القادمة والترانزيت عبر المنافذ البرية

تخفيفًا للإجراءات الاحترازية
أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الخميس، السماح بدخول الشاحنات القادمة للمملكة والعابرة لأراضيها «الترانزيت» من جميع الدول تخفيفًا للإجراءات الاحتزازية المطبقة في المنافذ البرية.
وأوضحت الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن هذا القرار يأتي تنفيذا للأمر السامي الكريم بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية وذلك بمناسبة تخفيف الإجراءات الاحترازية.
ويشمل تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية التي تطبقها الدول الأخرى على سائقي الشاحنات القادمة من المملكة من منطلق مبدأ المعاملة بالمثل، وفقا للجمارك السعودية.
والاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وفقا للجمارك السعودية.
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