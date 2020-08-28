السعودية اليوم / أبخرة كيماوية تغطي مناطق في لويزيانا وحاكم الولاية يحذر المواطنين



واشنطن 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

ناشد حاكم ولاية لويزيانا الأميركية جون بل إدواردز، اليوم، ساكني ثلاث مناطق جنوب غرب الولاية، بالبقاء داخل المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب، بعد انتشار الأبخرة الكيماوية جرّاء حريق اندلع في مصنع للكيماويات بسبب إعصار "لورا" الذي ضرب ولاية لويزيانا.

ودعا حاكم الولاية، سكان مناطق "ويستلايك" و"موسبلاف" و"سوفلور"، للاحتماء وغلق مكيفات الهواء واتباع إرشادات المسؤولين المحليين.

من جانبها، أوضحت شرطة الولاية أن النيران ناجمة عن احتراق مادة الكلورين في مصنع "بايولاب" بمنطقة "ويستلايك".

وإثر تصاعد الأبخرة، أوقفت الشرطة حركة المرور على الطريق السريع الذي يربط مدينة "ويستلايك" بالمناطق الأخرى، بسبب الدخان.

ووصل إعصار "لورا"، اليوم الخميس، إلى سواحل ولاية لويزيانا الأميركية، بعدما اشتد ليصبح من الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الأميركية.

وقال المركز الوطني للأعاصير، في آخر حصيلة نشرها: إن الإعصار البالغ الخطورة لورا من الدرجة الرابعة ضرب البر بالقرب من كاميرون في لويزيانا، ترافقه رياح سرعتها 240 كلم في الساعة.

وحذر المركز، الذي يتخذ من ميامي مقراً له، من فيضانات مباغتة وسيول في مناطق من ولايات تكساس وليوزيانا وأركنسو.

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