السعودية اليوم / اللجنة التوجيهية لتعديلات جدة على مدونة السلوك (2017 DCoC (JA)) تعقد اجتماعها افتراضيا



جدة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

في إطار دعم المملكة العربية

وألقى مدير عام حرس الحدود المكلّف، اللواء محمد بن عبد الله حمدان الشهري، في بداية الاجتماع كلمة شكر فيها الدول المشاركة، معرباً عن تقديره للاهتمام بتعزيز الأمن البحري والجهود لتحقيق النجاح في التصدي للقرصنة والسطو المسلح على السفن والجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري، والتطلع لأن تتمكن دول المدونة جميعاً، - ومن خلال رئاسة المملكة العربية السعودية، للجنة التوجيهية-، من القيام بخطوات واسعة لجعل بحارها أكثر أمناً.

وحث اللواء الشهري الأعضاء على استمرار تعزيز التعاون بين الهيئات المعنية وتطوير القدرات الوطنية من أجل تنسيق إقليمي أكبر وإعطاء الأولوية لتنفيذ البنود الخاصة بتعديلات جدة.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأهمها بحث آلية عمل اللجنة التوجيهية وفرق عمل المدونة لتعزيز استراتيجيات الأمن البحري ومكافحة الجرائم العابرة للحدود وآلية تبادل المعلومات، والتأكيد على أهمية الوعي بالمجال البحري في ظل جائحة

أعربت، مدير إدارة الأمن البحري بالمنظمة البحرية الدولية (IMO)، السيدة جيزيلا فييرا نيابةً عن المنظمة، شكرها وتقديرها لحكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية، ممثلة في حرس الحدود، على جميع أشكال الدعم والمساندة لأنشطة تنفيذ بنود تعديلات جدة 2017.

عبّر المشاركون عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الداخلية على تنظيم هذا الاجتماع افتراضياً في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

// انتهى //

22:51ت م

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جدة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسفي إطار دعم المملكة العربية السعودية للجهود الإقليمية الرامية لتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، – حفظهما الله -، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وفي إطار مدونة السلوك الخاصة بقمع القرصنة والسطو المسلح على السفن والأنشطة البحرية غير المشروعة في غربي المحيط الهندي وخليج عدن المعروفة باسم (تعديلات جدة على مدونة السلوك ( 2017 DCOC JA) ) ، عُقد يوم أمس الأربعاء الموافق 7 محرم 1442هـ، اجتماع افتراضيا (عن بُعد) للدول الموقعة على مدونة السلوك وتعديل جدة 2017م، برئاسة المملكة العربية السعودية و بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO).وألقى مدير عام حرس الحدود المكلّف، اللواء محمد بن عبد الله حمدان الشهري، في بداية الاجتماع كلمة شكر فيها الدول المشاركة، معرباً عن تقديره للاهتمام بتعزيز الأمن البحري والجهود لتحقيق النجاح في التصدي للقرصنة والسطو المسلح على السفن والجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري، والتطلع لأن تتمكن دول المدونة جميعاً، - ومن خلال رئاسة المملكة العربية السعودية، للجنة التوجيهية-، من القيام بخطوات واسعة لجعل بحارها أكثر أمناً.وحث اللواء الشهري الأعضاء على استمرار تعزيز التعاون بين الهيئات المعنية وتطوير القدرات الوطنية من أجل تنسيق إقليمي أكبر وإعطاء الأولوية لتنفيذ البنود الخاصة بتعديلات جدة.وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأهمها بحث آلية عمل اللجنة التوجيهية وفرق عمل المدونة لتعزيز استراتيجيات الأمن البحري ومكافحة الجرائم العابرة للحدود وآلية تبادل المعلومات، والتأكيد على أهمية الوعي بالمجال البحري في ظل جائحة كورونا أعربت، مدير إدارة الأمن البحري بالمنظمة البحرية الدولية (IMO)، السيدة جيزيلا فييرا نيابةً عن المنظمة، شكرها وتقديرها لحكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية، ممثلة في حرس الحدود، على جميع أشكال الدعم والمساندة لأنشطة تنفيذ بنود تعديلات جدة 2017.عبّر المشاركون عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الداخلية على تنظيم هذا الاجتماع افتراضياً في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.// انتهى //22:51ت م0229

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.