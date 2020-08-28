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سيول جارفة تعم اليمن.. وصنعاء تغرق في مياه الأمطار
الخميس 27 أغسطس 2020
هطلت أمطار غزيرة في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بالبلاد متسببة بسيول جارفة غير مسبوقة، أدت إلى تعطيل الحياة وإصابتها بشلل تام.
وقالت مصادر محلية إن أحياء ومحلات تجارية وشوارع غرقت بسبب السيول العارمة في صنعاء، إضافة إلى قطع العديد من الشوارع وتوقف حركة السيارات، وتضرر ممتلكات المواطنين، وأدت السيول في محافظة إب إلى تهدم عدة منازل فى منطقة وادى بناء.
وتوقع المركز الوطنى اليمنى للأرصاد استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، محذرا من أن الأمطار ستكون أكثر غزارة خلال اليومين القادمين.
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