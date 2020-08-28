لهذا السبب.. نصائح للنساء بتمارين “كيجل” بعد الزواج والولادة

2020-08-28

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري النساء والولادة الدكتور وائل أحمد، النساء بعد سن الزواج والولادة بممارسة تمارين ” كيجل”.

وقال أحمد لـ”متابعات الخليج 365” إن تمارين “كيجل” تعد من أفضل التمارين لتقوية عضلات قاع الحوض، وبجانب ذلك تنهي وتخفف من معاناة السيدات من مُشكلة سلس البول التي تشكو منها بعد الولادة وعند التقدم في العمر، كما تقلل من احتمالية هبوط الرحم والمهبل، كما تُسهل من عملية الولادة وتجعل منطقة العجان أكثر قوة وليونة.

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مشكلة السلس البولي

ويشير الدكتور أحمد، إلى إنه مع مرور الزمن تضعف عضلات قاع الحوض بسبب كثرة الأحمال عليها ، مما يترتب على ذلك حدوث مشكلات مثل تسرب البول أي خروج قطرات دون تحكم وهو ما يعرف بالسلس البولي ، كما يؤدي الضعف الشديد لهذه العضلات إلى حالة تعرف بهبوط الحوض وهي تعني تحرك عضو أو عدة أعضاء من المدعومين بعضلات الحوض من موضعه الأصلي، ويعود سبب هذا الهبوط إلى التقدم في العمر أو الحمل أو الولادة الطبيعية أو السعال والعطس المستمرين ، لذا ينصح بأداء تمارين كيجل بانتظام وبشكل صحيح مما يمنع هبوط الحوض ويخفف من أعراضه.

بإمكان الرجال ممارسة كيجل

ودعا الدكتور أحمد، الرجال الاستفادة من تمارين كيجل فهي مفيدة للرجال أيضًا، ويمكن الرجوع إلى طريقة ممارستها عبر قناة اليوتيوب، فهناك طريقة تعليمية وتوضيحية في كيفية ممارستها يجب في البداية معرفتها حتى تكون الاستفادة كبيرة وصحيحة.

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