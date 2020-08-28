فيديو.. وصول جهاز فحص بالأشعة من السعودية لمنفذ المهرة

2020-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوصلت قوة الواجب السعودية جهازًا للفحص بالأشعة لمنفذ شحن الحدودي في محافظة المهرة ضمن جهود دعم الحكومة اليمنية لحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.

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وقامت القوة السعودية بتأمين هذا الجهاز كغيره سابقًا لمنفذ شحن الحدودي، فهو ليس الأول والأخير لدعم الحكومة اليمنية بتمكين الأجهزة الأمنية بالجمرك من أداء مهمتها في ضبط محاولات عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات، وهي من تقوم بتأمين قطع الغيار والصيانة لكافة وسائل التفتيش بالجمرك.

ويؤكد المراقبون أنه لا غرابة في أن يُجنّ زعماء وأعضاء جماعات الجريمة المنظمة وتهريب السلاح في المحافظة حيث سيفقدون مصالحهم ومصادر الدخل غير الشرعية من خلال تهريبهم للأسلحة والممنوعات.

هذا ولجأت قيادات هذه الجماعات الفوضوية إلى الوسائل الإعلامية الداعمة للفوضى لنشر الشائعات والفبركات الإعلامية بهدف الإساءة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، فجاء التضليل بشائعة روّجتها جماعات التهريب والأسلحة وبعض القنوات الفضائية الداعمة لهم بأن قوات سعودية اقتحمت المنفذ وهو ما ثبت عدم صحته جملة وتفصيلًا.

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