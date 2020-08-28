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استقبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة في المحافظة .
تأتي الزيارة في إطار مشروع مبادرة تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاج الفاكهة والخضراوات والتمور والمحاصيل الحقلية في المملكة العربية السعودية، من خلال إنشاء وحدة تحليل للمياه والتربة والنباتات، وتشخيص الأمراض.
واطلع الفريق على الموقع المراد إقامة الوحدة فيه. كما تمت الإجابة عن استفسارات الفريق، وتبيان مدى الحاجة الماسة إلى تلك الوحدة، والتي ستعود بالفائدة لمزارعي المحافظة.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 12:43 AM
تحديد موقع لإنشاء وحدة تحليل التربة والمياه وتشخيص الآفاتمكتب "بيئة شقراء" يستقبل فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة
استقبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة في المحافظة .
تأتي الزيارة في إطار مشروع مبادرة تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاج الفاكهة والخضراوات والتمور والمحاصيل الحقلية في المملكة العربية السعودية، من خلال إنشاء وحدة تحليل للمياه والتربة والنباتات، وتشخيص الأمراض.
واطلع الفريق على الموقع المراد إقامة الوحدة فيه. كما تمت الإجابة عن استفسارات الفريق، وتبيان مدى الحاجة الماسة إلى تلك الوحدة، والتي ستعود بالفائدة لمزارعي المحافظة.
، مكتب "بيئة شقراء" يستقبل فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة ،
المصدر : الخليج 365
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