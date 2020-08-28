محمد بن مسعود - الدمام - تحديد موقع لإنشاء وحدة تحليل التربة والمياه وتشخيص الآفات استقبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة في المحافظة . تأتي الزيارة في إطار مشروع مبادرة تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاج الفاكهة والخضراوات والتمور والمحاصيل الحقلية في المملكة العربية السعودية، من خلال إنشاء وحدة تحليل للمياه والتربة والنباتات، وتشخيص الأمراض. واطلع الفريق على الموقع المراد إقامة الوحدة فيه. كما تمت الإجابة عن استفسارات الفريق، وتبيان مدى الحاجة الماسة إلى تلك الوحدة، والتي ستعود بالفائدة لمزارعي المحافظة. Advertisements وزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة البيئة والمياه والزراعة 28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 12:43 AM تحديد موقع لإنشاء وحدة تحليل التربة والمياه وتشخيص الآفات مكتب "بيئة شقراء" يستقبل فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة مكتب "بيئة شقراء" يستقبل فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة استقبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة في المحافظة . تأتي الزيارة في إطار مشروع مبادرة تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاج الفاكهة والخضراوات والتمور والمحاصيل الحقلية في المملكة العربية السعودية، من خلال إنشاء وحدة تحليل للمياه والتربة والنباتات، وتشخيص الأمراض. واطلع الفريق على الموقع المراد إقامة الوحدة فيه. كما تمت الإجابة عن استفسارات الفريق، وتبيان مدى الحاجة الماسة إلى تلك الوحدة، والتي ستعود بالفائدة لمزارعي المحافظة. الكلمات المفتاحية ، مكتب "بيئة شقراء" يستقبل فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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