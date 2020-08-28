، "اليونيسيف" تطالب الحكومات بإعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس بشكل آمن في ظل كورونا ،

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أكدت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور، أن التعلّم عن بعد، ليس خيارًا مطروحًا بالنسبة لما لا يقل عن 463 مليون طفل أغلقت مدارسهم بسبب كوفيد-19، مشيرةً إلى أن اليونيسيف أطلقت تقريرًا جديدًا يحدد قيود التعلم عن بعد، ويكشف عن التفاوتات العميقة في الحصول عليه.
وقالت فور في بيان صحفي اليوم: إن العدد الهائل من الأطفال الذين تعطل تعليمهم تمامًا لشهور متتالية، يمثّل حالة طوارئ تعليمية عالمية.
وكشفت التقرير الذي أطلقته المنظمة، عن تأثر نحو 1.5 مليار تلميذ بإغلاق المدارس، في ذروة عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19.
ووجد التقرير – الذي يستند إلى تحليل تمثيلي حول توافر أدوات التعلم عن بُعد للأطفال في المنزل من مرحلة ما قبل الابتدائي إلى مرحلة الثانوية – أنه حتى عندما يكون لدى الأطفال الأدوات المطلوبة، فقد لا يتمكنون من التعلم عن بُعد بسبب العوامل المتنافسة في المنزل.
وقد تشمل تلك العوامل، بحسب اليونيسيف، الضغط للقيام بالأعمال المنزلية، والإجبار على العمل، وبيئة التعلّم السيئة، ونقص الدعم في استخدام المناهج عبر الإنترنت أو عبر وسائل البث الأخرى.
واستخدم التقرير بيانات من 100 دولة، تضمنت الوصول إلى التلفزيون والراديو والإنترنت، وتوافر المناهج الدراسية المقدمة عبر هذه المنصات أثناء إغلاق المدارس.
وحثت اليونيسيف الحكومات على إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس بشكل آمن عندما تبدأ في تخفيف قيود الإغلاق، إلى جانب الاستثمار العاجل لسد الفجوة الرقمية.فيروس كورونا الجديد
"اليونيسيف" تطالب الحكومات بإعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس بشكل آمن في ظل كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-27
أكدت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور، أن التعلّم عن بعد، ليس خيارًا مطروحًا بالنسبة لما لا يقل عن 463 مليون طفل أغلقت مدارسهم بسبب كوفيد-19، مشيرةً إلى أن اليونيسيف أطلقت تقريرًا جديدًا يحدد قيود التعلم عن بعد، ويكشف عن التفاوتات العميقة في الحصول عليه.
وقالت فور في بيان صحفي اليوم: إن العدد الهائل من الأطفال الذين تعطل تعليمهم تمامًا لشهور متتالية، يمثّل حالة طوارئ تعليمية عالمية.
وكشفت التقرير الذي أطلقته المنظمة، عن تأثر نحو 1.5 مليار تلميذ بإغلاق المدارس، في ذروة عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19.
ووجد التقرير – الذي يستند إلى تحليل تمثيلي حول توافر أدوات التعلم عن بُعد للأطفال في المنزل من مرحلة ما قبل الابتدائي إلى مرحلة الثانوية – أنه حتى عندما يكون لدى الأطفال الأدوات المطلوبة، فقد لا يتمكنون من التعلم عن بُعد بسبب العوامل المتنافسة في المنزل.
وقد تشمل تلك العوامل، بحسب اليونيسيف، الضغط للقيام بالأعمال المنزلية، والإجبار على العمل، وبيئة التعلّم السيئة، ونقص الدعم في استخدام المناهج عبر الإنترنت أو عبر وسائل البث الأخرى.
واستخدم التقرير بيانات من 100 دولة، تضمنت الوصول إلى التلفزيون والراديو والإنترنت، وتوافر المناهج الدراسية المقدمة عبر هذه المنصات أثناء إغلاق المدارس.
وحثت اليونيسيف الحكومات على إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس بشكل آمن عندما تبدأ في تخفيف قيود الإغلاق، إلى جانب الاستثمار العاجل لسد الفجوة الرقمية.
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
11:07 PM
فور: التعلّم عن بعد، ليس خيارًا مطروحًا لما لا يقل عن 463 مليون طفل أغلقت فصولهم
أكدت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور، أن التعلّم عن بعد، ليس خيارًا مطروحًا بالنسبة لما لا يقل عن 463 مليون طفل أغلقت مدارسهم بسبب كوفيد-19، مشيرةً إلى أن اليونيسيف أطلقت تقريرًا جديدًا يحدد قيود التعلم عن بعد، ويكشف عن التفاوتات العميقة في الحصول عليه.
وقالت فور في بيان صحفي اليوم: إن العدد الهائل من الأطفال الذين تعطل تعليمهم تمامًا لشهور متتالية، يمثّل حالة طوارئ تعليمية عالمية.
وكشفت التقرير الذي أطلقته المنظمة، عن تأثر نحو 1.5 مليار تلميذ بإغلاق المدارس، في ذروة عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19.
ووجد التقرير – الذي يستند إلى تحليل تمثيلي حول توافر أدوات التعلم عن بُعد للأطفال في المنزل من مرحلة ما قبل الابتدائي إلى مرحلة الثانوية – أنه حتى عندما يكون لدى الأطفال الأدوات المطلوبة، فقد لا يتمكنون من التعلم عن بُعد بسبب العوامل المتنافسة في المنزل.
وقد تشمل تلك العوامل، بحسب اليونيسيف، الضغط للقيام بالأعمال المنزلية، والإجبار على العمل، وبيئة التعلّم السيئة، ونقص الدعم في استخدام المناهج عبر الإنترنت أو عبر وسائل البث الأخرى.
واستخدم التقرير بيانات من 100 دولة، تضمنت الوصول إلى التلفزيون والراديو والإنترنت، وتوافر المناهج الدراسية المقدمة عبر هذه المنصات أثناء إغلاق المدارس.
وحثت اليونيسيف الحكومات على إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس بشكل آمن عندما تبدأ في تخفيف قيود الإغلاق، إلى جانب الاستثمار العاجل لسد الفجوة الرقمية.
، "اليونيسيف" تطالب الحكومات بإعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس بشكل آمن في ظل كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.