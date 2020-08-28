، استنكار يمني رسمي لتفجير مركز صحي من قبل تنظيم القاعدة في البيضاء ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دان وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني واستنكر بأشد العبارات، عملية تفجير مركز صحي في محافظة البيضاء وسط اليمن من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي.
وذكر الوزير اليمني، أن تفجير المركز الذي يقدم خدماته الصحية لعشرات الآلاف من أهالي مديرية الصومعة، جاء بعد 11 يوماً من جريمة إعدام طبيب الأسنان في المركز مظهر اليوسفي بشكل وحشي.
وقال الأرياني في تصريح، نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الليلة الماضية، إن " قيام تنظيم القاعدة الإرهابي بتفخيخ وتفجير المركز الصحي في مديرية الصومعة، على طريقة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في تفجير المصالح العامة والخاصة ومنازل خصومها من قيادات الدولة والأحزاب السياسية والعسكريين والمشايخ، تؤكد حقيقة أن الحوثي والقاعدة وجهان لعملة واحدة".
وأضاف أن ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة تختلفان في الأيدلوجيا العقائدية ويتفقان في الهدف والأسلوب، من إرساء نظام الولاية ودولة الخلافة، ورفع الشعارات الكاذبة، وتجنيد الأطفال، وارتكاب الجرائم والانتهاكات، وتكفير من يختلف معهم، وتدمير البنية التحتية، واستهداف المصالح الدولية".وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
استنكار يمني رسمي لتفجير مركز صحي من قبل تنظيم القاعدة في البيضاءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-27
دان وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني واستنكر بأشد العبارات، عملية تفجير مركز صحي في محافظة البيضاء وسط اليمن من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي.
وذكر الوزير اليمني، أن تفجير المركز الذي يقدم خدماته الصحية لعشرات الآلاف من أهالي مديرية الصومعة، جاء بعد 11 يوماً من جريمة إعدام طبيب الأسنان في المركز مظهر اليوسفي بشكل وحشي.
وقال الأرياني في تصريح، نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الليلة الماضية، إن " قيام تنظيم القاعدة الإرهابي بتفخيخ وتفجير المركز الصحي في مديرية الصومعة، على طريقة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في تفجير المصالح العامة والخاصة ومنازل خصومها من قيادات الدولة والأحزاب السياسية والعسكريين والمشايخ، تؤكد حقيقة أن الحوثي والقاعدة وجهان لعملة واحدة".
وأضاف أن ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة تختلفان في الأيدلوجيا العقائدية ويتفقان في الهدف والأسلوب، من إرساء نظام الولاية ودولة الخلافة، ورفع الشعارات الكاذبة، وتجنيد الأطفال، وارتكاب الجرائم والانتهاكات، وتكفير من يختلف معهم، وتدمير البنية التحتية، واستهداف المصالح الدولية".
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
10:49 PM
الأرياني: التفجير جاء بعد 11 يوماً من جريمة إعدام طبيب أسنان بشكل وحشي
دان وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني واستنكر بأشد العبارات، عملية تفجير مركز صحي في محافظة البيضاء وسط اليمن من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي.
وذكر الوزير اليمني، أن تفجير المركز الذي يقدم خدماته الصحية لعشرات الآلاف من أهالي مديرية الصومعة، جاء بعد 11 يوماً من جريمة إعدام طبيب الأسنان في المركز مظهر اليوسفي بشكل وحشي.
وقال الأرياني في تصريح، نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الليلة الماضية، إن " قيام تنظيم القاعدة الإرهابي بتفخيخ وتفجير المركز الصحي في مديرية الصومعة، على طريقة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في تفجير المصالح العامة والخاصة ومنازل خصومها من قيادات الدولة والأحزاب السياسية والعسكريين والمشايخ، تؤكد حقيقة أن الحوثي والقاعدة وجهان لعملة واحدة".
وأضاف أن ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة تختلفان في الأيدلوجيا العقائدية ويتفقان في الهدف والأسلوب، من إرساء نظام الولاية ودولة الخلافة، ورفع الشعارات الكاذبة، وتجنيد الأطفال، وارتكاب الجرائم والانتهاكات، وتكفير من يختلف معهم، وتدمير البنية التحتية، واستهداف المصالح الدولية".
، استنكار يمني رسمي لتفجير مركز صحي من قبل تنظيم القاعدة في البيضاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر استنكار يمني رسمي لتفجير مركز صحي من قبل تنظيم القاعدة في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.