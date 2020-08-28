موقع سكني وزارة الإسكان 2020 للتسجيل والاستعلام عن أسماء المستفيدين

يتيح موقع سكني الإلكتروني التابع لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن أسماء مستفيدي دفعات برنامج سكني 2019م، وقد قامت وزارة الإسكان السعودية بطرح تفاصيل برنامج سكني لعام 2019 من خلال مؤتمر تم عقده صباح اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 15 يناير 2019م، وقد أعلن إسكان 2019 عن سعي الوزارة نحو العمل على زيادة الخيارات السكنية التي تتاح للمواطنين المستفيدين من دعم سكني حتى تتناسب مع مع كافة الرغبات لمستفيدي ومستفيدات سكني sakani، ومن خلال موقع معاك يا وطن نوفر رابط دخول بوابة سكني الإلكترونية للاستعلام عن أسماء المستفيدين من دفعات العام الجاري بمشيئة الله تعالى، إلى جانب تفاصيل برنامج سكني للعام الميلادي الجاري.

موقع سكني 2019

أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع الصندوق العقاري بالمملكة العربية السعودية برنامج سكني منذ عام 2017، حيث يتم من خلال البرنامج تخصيص عدد من المنتجات السكنية المختلفة بكافة أرجاء المملكة، وكانت قد خصصت الوزارة عدد 280 ألف منتج سكني في عام 2017، وفي عام 2018 تم تخصيص ما يزيد عن 300 ألف منتج سكني للمستفيدين والمستفيدات من برنامج سكني وزارة الإسكان، وقد تم الإعلان اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2019م عن تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي جديد للمستفيدين والمستفيدات من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، حيث تستهدف الوزارة إنجاز 70 ألف وحدة سكنية للعام الجاري، ويتم الاستعلام عن أسماء مستفيدي سكني sakani من خلال دخول موقع سكني الإلكتروني.

وقد أُنشأ برنامج سكني بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص تتمثل في وزارة الإسكان والصندوق العقاري والمطورين العقاريين والبنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك من أ<ل تسهيل حصول المواطن السعودي على حلول سكنية مختلفة عن طريق خطوات يسيرة، والهدف من إنشاء هذا البرنامج هو رفع نسبة التملك للمواطنين ممن قاموا بالتسجيل في برنامج سكني على قوائم الانتظار لدى الوزارة والصندوق، ويتم خلق هذه الحلول من أجل تسريع عملية الحصول على المسكن الأول، ويتم التسجيل في برنامج سكني من خلال موقع سكني وزارة الإسكان 2019 الرسمي.

وقد أعلن وزير الإسكان اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق تفاصيل برنامج سكني 2019 عن خيارات الحلول السكنية المتاحة أمام المواطنين السعوديين، حيث تمثلت الخيارات السكنية في التالي:

وحدات السوق الجاهزة.

وحدات تحت الإنشاء.

أراضي مجانية.

البناء الذاتي.

تمويل القرض القائم.

فلل وزارة الإسكان الجاهزة.

ويتم الحصول على المنتج السكني المرغوب فيه من خلال التسجيل في برنامج سكني، ومن ثم الانتظار ضمن قوائم وزارة الإسكان، ثم الاستعلام عن أسماء المستفيدين في يوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي عبر موقع سكني ( sakani-names.housing.sa ) من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

وزارة الإسكان السعودية سكني 2019

من خلال اتباع الرابط الرسمي المُرفق بالمقال، يُمكنكم الاستعلام عن مستفيد برقم الهوية الوطنية فقط (مستفيدي وزارة الإسكان، مستفيدي الصندوق العقاري)، وذلك بإدخال رقم هوية المستفيد والضغط على أيقونة “تحقق”، كما يُمكنكم الاستعلام عن كافة المستفيدين للدفعات السابقة من خلال موقع سكني الرسمي.