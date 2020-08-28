تاريخ نزول حساب المواطن السعودي الدفعة الـ33 ذي الحجة 1441 رابط بوابة ca.gov.sa الرسمي

ننشر تاريخ نزول حساب المواطن السعودي الدفعة المقبلة بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن المدة المتبقية على صرف حساب المواطن الدفعة الثالثة والثلاثون الخاصة بشهر أغسطس 2020 الجاري، حيث يتساءل العديد من المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي عن متى نزول حساب المواطن لشهر ذي الحجة 1441هـ.

هذا وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد نزول مستحقات حساب المواطن بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والقاضي بتوحيد موعد صرف الرواتب السعودية، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر موعد صرف حساب المواطن الدفعة القادمة والمدة الزمنية المتبقية على الصرف والإيداع اعتباراً من اليوم، بالإضافة إلى رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية لاستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتحقق من القيمة المستحقة.

تاريخ نزول حساب المواطن أغسطس 2020

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج حساب المواطن الوطني للتخفيف عن كاهل المواطنين المستحقين للدعم الحكومي حتى لا يتأثروا بطريقٍ مباشرٍ أو غير مباشر بالإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها بالمملكة، ويختلف مقدار القيمة المستحقة من الدعم الحكومي لكل أسرة من الأسر المستحقة على حسب إجمالي الدخل وعدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين لرب الأسرة.

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ويشمل الدعم الحكومي المقدم عن طريق برنامج حساب المواطن على الزيادة في أسعار الكهرباء والوقود بعد تصحيح أسعارهم، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المُضافة على السلع الغذائية والمشروبات، ويقوم برنامج حساب المواطن بمراجعة مقدار الدعم المقدم للمستحقين والمستحقات ممن اكتملت طلباتهم كل ثلاثة أشهر، ومن يرغب في التعرف على تاريخ نزول حساب المواطن الدفعة الثالثة والثلاثون الخاصة بشهر أغسطس 2020م، يمكنه ذلك من خلال النقطة التالية:

موعد صرف حساب المواطن بالتاريخ الهجري والميلادي: يوم الاثنين بتاريخ 20 ذي الحجة 1441هـ الموافق لتاريخ 10 أغسطس 2020م.

رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمي (www.ca.gov.sa).

عداد حساب المواطن وكم المتبقي على صرف الدفعة الثالثة والثلاثون

يهدف حساب المواطن السعودي إلى جانب تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة إلى تشجيع الأسر على ترشيد استهلاك منتجات المياه والطاقة، بالإضافة إلى العمل على تطوير وخلق نظاماً شاملاً من خلاله يُمكن رفع كفاءة الدعم الحكومي الذي يتم تقديمه للمواطنين والمواطنات بالمملكة، فهو يعمل على احتساب البدل النقدي على مستويات الاستهلاك الرشيد.

أما عن عداد حساب المواطن أو المدة الزمنية المتبقية على حلول تاريخ نزول حساب المواطن الدفعة الثالثة والثلاثون المتعلقة بشهر أغسطس الجاري الموافق لشهر ذي الحجة 1441هـ، فبحساب عدد الأيام المتبقية على إيداع حساب المواطن السعودي في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات اعتباراً من اليوم الجمعة بتاريخ 7 أغسطس 2020م الموافق لتاريخ 17 ذي الحجة 1441هـ فإن عدد الأيام المتبقية على إيداع مستحقات الشهر الميلادي الجاري هي (3 أيام).

ومن يرغب في التواصل مع برنامج حساب المواطن مركز الاتصال الموحد، يمكنه ذلك الآن من خلال رقم حساب المواطن الموحد أو التواصل من خلال صوتك مسموع حساب المواطن الخدمة الإلكترونية اليسيرة للاستفسار أو تقديم شكوى عبر بوابة حساب المواطن الرسمية، كما يمكنكم تحديث بيانات حساب المواطن في حال حدوث تغييراً في حالة المستفيد وكانت نتيجة التقديم أنه غير مؤهلاً للحصول على الدعم.