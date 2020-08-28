“الآن” تسجيل طالب في نظام نور برقم الهوية 1441 بالصف الأول الابتدائي لعام 14422

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء استقبال طلبات تسجيل طالب في نظام نور برقم الهوية 1441 من أولياء الأمور بمدارس المملكة في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المُقبل 1442،حيث أصدرت الوزارة تعميماً لكافة إدارات التعليم موضوعه هو تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول للعام الدراسي الجديد، وذلك من منطلق التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب المستجدين، حيث يتضمن التعميم مواعيد أو فترات التسجيل في نظام نور المركزي 1441، إلى جانب إرفاق رابط التسجيل في نظام نور حسب نوع المستخدمين والصلاحيات الممنوحة لهم، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر رابط دخول نظام نور بالهوية من أجل تسجيل طالب جديد في نظام نور 1441.

تسجيل طالب في نظام نور 1441

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن البدء في استقبال طلبات التسجيل من أولياء الأمور في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور المركزي 1441، حيث بدأت عملية تسجيل الطلاب السعوديين بتاريخ 24 جمادي الأولى 1441 الموافق لتاريخ 19 يناير 2020م، وتتيح الوزارة إمكانية التسجيل في نظام نور من خلال دخول ولي الأمر للنظام بعد كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الخاصين به “البيانات الشخصية”.

وقد أكدت الوزارة على ضرورة اعتماد العمل بالتنظيم الخاص بتسجيل الطلاب الجُدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1441-1442هـ، وبما ورد في دليل القبول والتسجيل وإبلاغه لجميع مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية (تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة) والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية المعتمدة، ويتم تسجيل طالب في نظام نور 1441 من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

وتعمل وزارة التعليم على إعادة تأهيل كافة المدارس الحكومية الموجودة بالفعل وتطويرها وتجهيز فصولاً ودورات مياه خاصة بالبنين وأخرى خاصة بالبنات، وتشتمل مدارس الطفولة المبكرة على رياض الأطفال (المستوى الثاني، المستوى الثالث) والصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية بنين وبنات (الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث) اعتباراً من سن 4 سنوات وحتى سن 8 سنوات، ويمكنكم دخول موقع نظام نور تسجيل طالب جديد من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

(noor.moe.gov.sa) Advertisements

آلية تسجيل الطلاب في نظام نور 1441

نشرت وزارة التعليم السعودية فيديو يوضح آلية تسجيل الطلاب المستجدين والمنقولين في مرحلة رياض الأطفال أو مرحلة الطفولة المبكرة، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في نظام نور المركزي من خلال مشاهدة الفيديو التالي:

بعد اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن، سيطلب منك نظام نور المركزي إدخال البيانات الخاصة بك كمستخدم للنظام (اسم المستخدم، كلمة السر، رمز التحقق)، وبعد إدخال كافة البيانات بشكل صحيح، قم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول” لكي تبدأ في تسجيل طالب في نظام نور 1440.

تحديث: في حال قيام ولي أمر الطفل عند تسجيل الابن في الروضة أو رياض الأطفال وقم قبول الطفل، ويوجد طلباً أخر قيد الانتظار في روضة أخرى وفتحت الشواغر، فتكون الأولوية في قبول الأطفال للروضة المُسجل فيها انتظار، وسوف ينتقل طلب التسجيل للمدرسة الجديدة وسوف يكون مقبولاً نهائياً، ويتم التسجيل في نظام نور من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.

التسجيل في النقل المدرسي نظام نور 1441

وجهت شركة تطوير النقل التعليمي الدعوة لأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية ممن يرغبون في تحقيق الاستفادة من خدمة النقل المدرسي بسرعة التوجه والدخول لقسم النقل المدرسي عبر موقع نظام نور الإلكتروني، من أجل تسجيل الأبناء في الخدمة إلكترونياً، وقد حرصت الشركة على تيسير إجراءات التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور 1440 الإلكتروني، ويجب الدخول للتسجيل قبل بدء العام الدراسي الجديد 1440-1441هـ.