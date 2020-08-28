“now” نتائج قياس القدرات 1441 استعلام برقم السجل المدني فقط| دخول موقع مركز قياس الخدمات الإلكترونية qiyas

ننشر رابط نتائج قياس القدرات 1441 qiyas للإطلاع على نتيجة اختبار قياس القدرات العامة عبر موقع المركز الوطني للقياس أحد مراكز هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد اختبار القدرات العامة من الاختبارات التعلمية التي يجريها المركز، وترجع أهمية اختبار قياس القدرات العامة لما تتطلبه الدراسة الجامعية لقدرات ذهنية تجعل الطالب متمكناً من اجتياز المتطلبات الخاصة بالمسارات الدراسية دون النظر للتخصص المنتسب إليه في المستقبل.

وقد أعلن حساب قياس تويتر الرسمي عن إطلاق نتائج قياس القدرات 1441 الورقي الفترة الأولى للبنين والبنات اليوم الاثنين بتاريخ 7 ربيع الأول 1441 الموافق لتاريخ 4 نوفمبر 2019م، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر رابط استعلام نتائج قياس برقم الهوية الوطنية أو برقم السجل المدني فقط وكلمة المرور عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي.

هام: تم الإعلان الآن عن إطلاق نتائج قياس القدرات العامة بشكل رسمي من خلال حساب قياس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث يمكنكم الآن استعلام عن نتائج قياس برقم الهوية اختبار القدرات العامة “ورقي” الفترة الأولى بنين وبنات 1441.

نتائج قياس القدرات 1441

يتيح مركز قياس الوطني خاصية استعلام عن نتيجة اختبار إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز، حيث يتيح أمام كافة المستفيدين والمستفيدات من اختبارات قياس 1441 إمكانية الحصول على نتيجة اختبارات قياس التي تقدموا لإجرائها في مركز قياس الوطني، ويستهدف قياس من إتاحة هذه الخدمة الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال، حيث يمكن لهذه الفئات المذكورة القيام بالاستعلام عن نتيجة اختبار ما عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية 1441 المتاحة وفقاً للمواعيد المحددة من جانب المركز رسمياً.

ويتم الدخول إلى موقع قياس الخدمات الإلكترونية qiyas للاستعلام عن نتائج قياس القدرات 1441 عن طريق الدخول إلى ملف المستفيد أو المستفيدة، حيث يتطلب الدخول حالياً إلى خدمة الاستعلام عن نتيجة اختبار قياس 1441 كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بك ثم إدخال الرمز التوضيحي الموجود بالصورة، ومن ثم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”، وبذلك تكون قد دخلت على الملف الخاص بك، ويتم دخول موقع قياس الإلكتروني من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

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وبعد أن يتم تسجيل دخول قياس الخدمات الإلكترونية بنجاح، فبذلك تكون قد أصبحت متواجداً بالملف الشخصي الخاص بكل مستفيد أو مستفيدة، ويتم إكمال خاصية الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط من خلال اختيار النتائج وتحديد نوع الاختبار الذي تم إجرائه في المواعيد المحددة من قبل المركز الوطني للقياس وهو اختبار “القدرات العامة 1441” ثم الضغط على أيقونة “بحث”، ومن يرغب في دخول صفحة الاستعلام عن نتائج قياس القدرات 1441 بالهوية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي (e-services.qiyas.sa) الرسمي.

نتائج قياس برقم الهوية 1441

بعد أن يتم الانتهاء من اختبارات قياس، فيأتي الدور على عملية تصحيح إجابات المختبرين عن طريق المُصحح الآلي، حيث يتم تصحيح اختبارات من قبل إدارة التصحيح والنتائج التي تقوم بالتصحيح إلكترونياً عبر عبر ماسحات ضوئية خاصة ومتطورة دون وجود تدخلاً من العناصر البشرية في عملية التصحيح، ويعطي ذلك مصداقية كبيرة لعملية تصحيح اختبارات قياس للحصول على نتائج من قاموا بأداء الاختبارات، ويمكنكم التعرف على خطوات تصحيح اختبارات قياس من خلال الفيديو التالي:

وفي الوقت الحالي يمكنكم جميعاً استعلام نتائج قياس القدرات 1441 والإطلاع عليها مباشرة من خلال دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.