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«التعاون الإسلامي» تشيد بكفاءة قوات التحالف في درء هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية

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أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لتمكنها من درء الهجمات الإرهابية، حيث تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران .

واستنكر الأمين العام بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ الباليستية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكد العثيمين مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.

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