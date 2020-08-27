شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تشيد بكفاءة قوات التحالف في درء هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل
واستنكر الأمين العام بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ الباليستية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.
وأكد العثيمين مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعاون الإسلامي» تشيد بكفاءة قوات التحالف في درء هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.