شكرا لقرائتكم اجتماع يناقش استضافة بطولة العالم المدرسية واستكمال دوري المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-28 اجتماع يناقش استضافة بطولة العالم المدرسية واستكمال دوري المدارس برئاسة حمد آل الشيخ لمناقشة تطوير الرياضة المدرسية متابعات الخليج 365 - الرياض ترأس وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ،⁩ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية اليوم الاجتماع الثالث للمجلس؛ لمناقشة استضافة المملكة لبطولة العالم المدرسية لكرة القدم. Advertisements كما ناقش وزير التعليم استكمال النسخة الثانية لدوري المدارس، وتطوير الرياضة المدرسية ودورها في المجتمع.

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع يناقش استضافة بطولة العالم المدرسية واستكمال دوري المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.