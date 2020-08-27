بحزم وسرعة.. لا تباطؤ في المشاريع الضخمة لرؤية 2030

2020-08-28

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتحرك بأقصى سرعة وبحزم شديد لتفادي تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على المشاريع الضخمة في رؤية السعودية 2030.

وقالت الصحيفة في تقريرها: تمضي السعودية قدمًا في خطط بمليارات الدولارات لبناء مجموعة من المدن الجديدة على الرغم من جائحة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة، وتشمل المشاريع الضخمة مدينة نيوم وإنشاء مدينة رياضية وترفيهية خارج الرياض، ومنتجعات سياحية فاخرة منتشرة عبر أرخبيل جزر البحر الأحمر البكر بالإضافة تطوير مدينة العلا التراثية.

وأضافت: كل هذه المشاريع هي جزء من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاستهلاك المحلي، وقد تم تصميم المشاريع العملاقة لتعزيز صناعات مثل السياحة والترفيه التي لم تكن موجودة من قبل في المملكة.

وتابعت: ومن أجل هذه الغاية، والسير على الجدول الزمني المخطط كان أمام ولي العهد مهمة صعبة وهي إعادة العشرات من موظفي الإدارة، والمواطنون والأجانب العاملون في المشاريع الضخمة والذين تقطعت بهم السبل في الخارج على متن طائرات مستأجرة بعد أن منعت البلاد وصول الوافدين الدوليين لمكافحة الفيروس.

وتابعت: تلى ذلك ضرورة إرسال مئات الموظفين للسكن في مواقع المشاريع، وهو ما تتطلب تجهيزها وفقًا لمعايير عالية تشمل الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحة العاملين والموظفين من انتقال عدوى فيروس كورونا.

فترة الحجر الصحي فرصة لتسريع المشاريع:

وفي هذا الأمر، قال حسام القرشي، كبير مسؤولي التسويق في الهيئة الملكية لمدينة الرياض والتي تشرف على خطط بقيمة 800 مليار دولار لمضاعفة عدد سكان العاصمة خلال عقد من الزمن، إن قيادة المملكة رأت في فترة الحجر الصحي فرصة لتسريع بعض المشاريع.

وتابع في حديث مع صحيفة وول ستريت: بشكل عام، كان الاتجاه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو المضي قدمًا والتحرك بأسرع ما يمكن وبأقصى ما نستطيع مع المشاريع، لا تباطؤ في أي شيء.

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وأضاف: نحن مصممون على السير وفقًا للجداول الزمنية المخططة، ومشاريعنا تسير إلى حد كبير على المسار الصحيح ولن يبطئها شيء.

التحديات الراهنة لأزمة كورونا تكشف فعالية رؤية 2030

معركة شاقة:

وبدوره، قال روبرت موغيلنيكي، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربي في واشنطن العاصمة: كان ذلك معركة شاقة حقيقية بسبب الوباء، لاسيما مع وجود هدف أوسع يهدف لجذب الشركات العالمية متعددة الجنسيات.

ونقلت الصحيفة تصريحًا لمدير تنفيذي سابق لأحد المشاريع جاء فيه: تحدثت سابقًا إلى العمال الذين رغبوا في الخروج من المملكة قلت لهم إما أن تكونوا هنا أو اعتبروا أنفسكم عاطلين عن العمل.

وتابع تقرير الصحيفة: الأمير محمد بن سلمان في عجلة من أمره للحفاظ على سير خطط المشاريع بسبب الظروف غير المتوقعة للتأثير الكامل لانهيار أسعار النفط وضغوط تأثير الوباء على الطلب العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية، مايكل رينينغر، الذي عمل سابقًا في تطوير المنتجعات لصالح شركة والت ديزني، إن الوضع الاقتصادي الحالي لم يؤثر على الخطط أو الإستراتيجيات المستقبلية، حيث تم منح عقود بأكثر من 260 مليون دولار منذ فبراير.

وتابع في تصريح للصحيفة الأمريكية: القدية حافظت بفخر على نهج العمل كالمعتاد على مدى الأشهر القليلة الماضية رغم تحديات الوباء وذلك بسبب إرشادات وزارة الصحة السعودية والقادة السعوديين الذين وفروا الدعم المناسب.

ونقلت الصحيفة عن تصريح أحد الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة قوله إن الالتزام المالي لصندوق الاستثمارات العامة للمشاريع لم يتغير وأن جداوله الزمنية لن تتأثر بشكل كبير بالظروف الاقتصادية الحالية.

وقال الخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعينين: عندما بدأ الوباء، توقع الكثيرون تباطؤ العمل في المشاريع، ولكن بالنسبة لقادة السعودية فإنه كان من المهم مواصلة التقدم في تنفيذها؛ لضمان الاستفادة الكاملة من الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد انتهاء الوباء.

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