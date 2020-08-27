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أسعار النفط تغلق على انخفاض
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت أسعار النفط تراجعًا، مساء أمس الخميس، مع توقعات بسرعة تعافي إنتاج المنصات الأمريكية التي أُغلقت بسبب إعصار لورا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 55 سنتًا بما يعادل 1.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 45.09 دولار للبرميل.
ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتًا أو 0.8 بالمئة لتسجل 43.04 دولار للبرميل.
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