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2020-08-27 اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه المدنيين بـ نجران متابعات الخليج 365 - واس Advertisements صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

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