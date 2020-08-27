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مقتل 86 شخصًا وتدمير 18 ألف منزل بفيضانات غير مسبوقة بالسودان
متابعات الخليج 365 - متابعة
وصل منسوب مياه الفيضانات في السودان لمستويات قياسية، مما أسفر عنه مقتل العشرات وتدمير آلاف المنازل.
وجاءت الفيضانات رغم بدء إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق في يوليو الماضي.
وعادة ما يشهد السودان الفيضان في الصيف، لكن هذا العام تسببت مستويات المياه غير المسبوقة في إغراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس اليوم الخميس إن متوسط منسوب المياه في النيل الأزرق وصل إلى 17.43 وهو الأعلى منذ بدء البلاد تسجيل تلك البيانات في 1912.
وقال عبدالرحمن صغيرون رئيس لجنة الفيضانات بوزارة الري: “نتوقع أن يشهد النيل الأزرق ارتفاعًا في الأيام القادمة”.
ووفقًا لوزارة الداخلية، فقد تسببت الفيضانات بمقتل 86 شخصًا وتدمير أكثر من 18 ألف منزل وإلحاق أضرار بنحو 32 ألف منزل.
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