السعودية | فيديو.. قوة سعودية توصل جهاز فحص لمنفذ شحن الحدودي اليمني

أوصلت قوة سعودية في محافظة المهرة باليمن، جهاز فحص الأشعة الجمركي إلى منفذ شحن الحدودي بالمحافظة، ضمن جهود دعم الحكومة اليمنية لحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.

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وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعات تهريب السلاح والجريمة المنظمة في المهرة، ادعت أن قوات سعودية اقتحمت المنفذ، غير أن مصادر أفادت بأن هذه شائعات وفبركات تهدف للإساءة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية.

وأضافت أن القوة السعودية، أمّنت وصول هذا الجهاز لتمكين الأجهزة الأمنية بالجمارك من أداء مهمتها في ضبط محاولات عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات، وهي من تقوم بتأمين قطع الغيار والصيانة لكافة وسائل التفتيش الجمركي.