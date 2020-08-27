- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. قوة سعودية توصل جهاز فحص لمنفذ شحن الحدودي اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوصلت قوة سعودية في محافظة المهرة باليمن، جهاز فحص الأشعة الجمركي إلى منفذ شحن الحدودي بالمحافظة، ضمن جهود دعم الحكومة اليمنية لحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.
وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعات تهريب السلاح والجريمة المنظمة في المهرة، ادعت أن قوات سعودية اقتحمت المنفذ، غير أن مصادر أفادت بأن هذه شائعات وفبركات تهدف للإساءة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية.
وأضافت أن القوة السعودية، أمّنت وصول هذا الجهاز لتمكين الأجهزة الأمنية بالجمارك من أداء مهمتها في ضبط محاولات عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات، وهي من تقوم بتأمين قطع الغيار والصيانة لكافة وسائل التفتيش الجمركي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | فيديو.. قوة سعودية توصل جهاز فحص لمنفذ شحن الحدودي اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.