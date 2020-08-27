، ملتقى قيادات مدارس جدة "مستعدون 5" يناقش استعدادات انطلاقة العام الدراسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - المسعودي: العودة للمدارس سيكون وفق الإجراءات الاحترازية سواء عن بُعد أو حضورياً

أشاد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي بالدور المحوري والهام لقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات معولاً عليهم وعلى هممهم العالية في نجاح انطلاقة العام الدراسي الأحد القادم وبدايته بجدية مشيراً إلى استعداد إدارة تعليم جدة لتقديم الدعم اللازم لتجاوز كل التحديات.

جاء ذلك خلال رعاية المسعودي اليوم الخميس للقاء السنوي "مستعدون 5" بمشاركة أكثر من ١٥٠٠ قائد وقائدة من مدارس جدة وخليص ورابغ تحت شعار "نحو تعليم مستمر" وذلك عبر منصة (ZOOM) الافتراضية وموقع "يوتيوب".

وكان اللقاء قد استهل بورقة عمل لمدير عام تعليم جدة بعنوان "كيف تكون مدارسنا مستعدة" استعرض خلالها الاستعدادات التي بُذلت خلال الفترة الماضية على مختلف المستويات للاستعداد للعام الدراسي، موضحاً أن إطار العودة للمدارس سواء كانت الدراسة عن بُعد أو بالحضور المباشر ستكون وفق الإجراءات الاحترازية وبانضباطية يجب أن تكون عالية، معولاً على المعلمين والمعلمات التفعيل الأمثل لمنصة التعليم الافتراضي "مدرستي" ومتابعة وتحفيز الطلاب والطالبات وتنوع تقويمهم والاستفادة من التجارب الرائدة في رفع مستوى التحصيل، وكذلك تفعيل القيادات المدرسية للشراكة الفاعلة مع الأسرة لتحقيق التحصيل الدراسي، مقدماً شكره وتقديره لجميع منسوبي ومنسوبات التعليم وللقائمين على إعداد وتنظيم لقاء مستعدون في نسخته الخامسة راجيا للجميع التوفيق والسداد.

وفي الورقة الثانية للقاء تناول مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل عاتق "المواطنة الرقمية" وعلاقتها بالتعليم، ومع ما يشهده العالم من تحول رقمي في مختلف مجالات الحياة يحتم توجيه التعليم للحياة الرقمية وتطويعها بما يخدم ويعزز الاستخدام الأمثل له، مع أهمية دور منظومة المدرسة في تحقيق ذلك.

بعد ذلك استعرض مساعد مدير تعليم جدة للشؤون المدرسية المكلف طواشي الكناني في الورقة الثالثة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأنها مسؤولية الجميع حتى يتم تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية بنجاح، مستعرضاً خطة تعليم جدة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة وكيفية التعامل المناسب في مثل هذه الظروف.

وفي ورقة العمل الرابعة، سلط مدير إدارة الإعلام والاتصال حمود الصقيران الضوء على جهود إدارة الإعلام والاتصال في تفعيل دليل حوكمة وتنظيم استخدام حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الذي أقرته وزارة التعليم مؤخراً، مؤكداً على الدور الفاعل والمؤثر لدليل الحوكمة في ضبط وتقنين تلك الحسابات وفق منهجية محددة وواضحة، مطالباً قادة وقائدات المدارس بأهمية التقيد التام بما ورد في التنظيم الوزاري المتعلق بالحوكمة لتحقيق الاستفادة منه.

وقدم بعد ذلك رئيس قسم القيادة المدرسية الدكتور رمزي الزهراني توصيات ورش العمل الافتراضية التي عُقدت في مكاتب التعليم "بنين وبنات" الأسبوع الماضي، بمشاركة قادة وقائدات المدارس، ومدى إسهامها في دعم القيادات المدرسية للانطلاقة الجادة والقوية للعام الدراسي الجديد من خلال المقترحات والحلول التي تم التوصل لها، وفي ختام اللقاء فُتح المجال لطرح مداخلات قادة وقائدات المدارس واستفساراتهم على المدير العام للتعليم.

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