محمد بن مسعود - الدمام - شاهد عرضًا خاصًا للفرص الاستثمارية استقبل الرئيس التنفيذي بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني، وفد مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي. واطّلع الوفد على عرض مرئي تعريفي عن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، كما قدم مدير قطاع تطوير الاستثمار المهندس عبدالرحمن بن محمد شماشير، عرضًا خاصًا للفرص الاستثمارية تم من خلاله مناقشة وتوضيح الفرص الاستثمارية الصناعية والتجارية الواعدة في المدينة وأهمية موقع المدينة الإستراتيجي بسبب قربها من القرن الإفريقي ومرورها بطريق الحرير الصيني. واختتم الوفد الزيارة بجولة ميدانية على مرافق ومشروعات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. 27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 11:44 PM شاهد عرضًا خاصًا للفرص الاستثمارية Advertisements "جازان للصناعات الأساسية والتحويلية" تستقبل وفد مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي "جازان للصناعات الأساسية والتحويلية" تستقبل وفد مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي استقبل الرئيس التنفيذي بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني، وفد مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي. واطّلع الوفد على عرض مرئي تعريفي عن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، كما قدم مدير قطاع تطوير الاستثمار المهندس عبدالرحمن بن محمد شماشير، عرضًا خاصًا للفرص الاستثمارية تم من خلاله مناقشة وتوضيح الفرص الاستثمارية الصناعية والتجارية الواعدة في المدينة وأهمية موقع المدينة الإستراتيجي بسبب قربها من القرن الإفريقي ومرورها بطريق الحرير الصيني. واختتم الوفد الزيارة بجولة ميدانية على مرافق ومشروعات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. الكلمات المفتاحية ، "جازان للصناعات الأساسية والتحويلية" تستقبل وفد مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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