محمد بن مسعود - الدمام - "قوات التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه "الحوثي" باتجاه المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-27 صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. 27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 11:21 PM اخر تعديل 27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 Advertisements 11:36 PM كان متجهاً إلى مدينة نجران بطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية كان متجهاً إلى مدينة نجران بطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. ، "قوات التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه "الحوثي" باتجاه المملكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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