محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذاً للأمر السامي لتخفيف الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية أعلنت الجمارك السعودية عن السماح بدخول الشاحنات القادمة للمملكة والعابرة لأراضيها (الترانزيت) من جميع الدول، وذلك تخفيفاً للإجراءات الاحتزازية المطبقة في المنافذ البرية. وأوضحت "الجمارك" أن القرار يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك بمناسبة تخفيف تلك الإجراءات الاحترازية، وهو يشمل تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية التي تطبقها الدول الأخرى على سائقي الشاحنات القادمة من المملكة (مبدأ المعاملة بالمثل)، والاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا المستجد(19-COVID).الجمارك السعودية "الجمارك" تسمح بعبور شاحنات "الترانزيت" من جميع الدول فهد الغبيوي الخليج 365 2020-08-27 أعلنت الجمارك السعودية عن السماح بدخول الشاحنات القادمة للمملكة والعابرة لأراضيها (الترانزيت) من جميع الدول، وذلك تخفيفاً للإجراءات الاحتزازية المطبقة في المنافذ البرية. وأوضحت "الجمارك" أن القرار يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك بمناسبة تخفيف تلك الإجراءات الاحترازية، وهو يشمل تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية التي تطبقها الدول الأخرى على سائقي الشاحنات القادمة من المملكة (مبدأ المعاملة بالمثل)، والاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا المستجد(19-COVID). Advertisements 27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 10:51 PM تنفيذاً للأمر السامي لتخفيف الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية تنفيذاً للأمر السامي لتخفيف الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية أعلنت الجمارك السعودية عن السماح بدخول الشاحنات القادمة للمملكة والعابرة لأراضيها (الترانزيت) من جميع الدول، وذلك تخفيفاً للإجراءات الاحتزازية المطبقة في المنافذ البرية. وأوضحت "الجمارك" أن القرار يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك بمناسبة تخفيف تلك الإجراءات الاحترازية، وهو يشمل تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية التي تطبقها الدول الأخرى على سائقي الشاحنات القادمة من المملكة (مبدأ المعاملة بالمثل)، والاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا المستجد(19-COVID). ، "الجمارك" تسمح بعبور شاحنات "الترانزيت" من جميع الدول ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الجمارك" تسمح بعبور شاحنات "الترانزيت" من جميع الدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.