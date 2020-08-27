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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. اللحظات الأولى لانطلاق سفينة الكروز السياحية من ميناء الملك عبدالله إلى نيوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):انطلقت سفينة الكروز السياحية من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مرروًا بالرأس الأبيض في ينبع ثم نيوم.
وجاء ذلك ضمن فعاليات البرنامج السياحي (السعودية ـ تنفس)، حيث انطلقت السفينة سيلفر سبيريت التي تضم أكثر من 300 غرفة وجناح فندقي على أعلى طراز.
ويذكر أنه خلال أولى رحلاتها في السوق السياحية السعودية، سيتم إشغال 75% من مناطق السفينة كحد أقصى؛ تحقيقًا لمبدأ التباعد الاجتماعي.
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