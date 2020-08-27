شكرا لمتابعة خبر عن 4 أعراض للإصابة بـ"كورونا" تستدعي زيارة الطبيب على الفور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الصحة عن وجود مجموعة من الأعراض الخفيفة للإصابة بفيروس كورونا الجديد، وأعراض أخرى شديدة تستدعي التدخل الطبي على الفور.

وقالت الوزارة إن الأعراض الخفيفة تشمل الأتي: " الحرارة، الكحة، آلام العضلات التي لا يصاحبها ضيق تننفس، ألم الحلق".

وعن الأعراض التي تستوجب زيارة طبيب أو مستشفى على الفور، تضمنت: "صعوبة التنفس، ألم وضغط مستمر في الصدر، عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا، وتغير لون الوجه أو الشفاه للون الأزرق".