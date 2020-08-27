شكرا لمتابعة خبر عن توجيه بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصّر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب، توجيهًا بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة.

وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد، أن الأحكام كانت بحق كل من " علي النمر، وداود المرهون، وعبدالله الزاهر " ، إذ تم اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب، قبل بلوغهم الثامنة عشرة من العمر، وفقًا لـ "عكاظ".

وقال العواد، إن " أمر النائب العام يمثل خطوة مهمة في طريق إصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان في السعودية، مضيفًا: "هذه التحركات تشكل التزاماً حقيقياً بتنفيذ الإصلاحات فعلياً، وليس فقط على الورق".