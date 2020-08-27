تخصيص خطبة الجمعة عن أهمية التعليم عن بعد ودور الأسرة في إنجاحه

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وجه الوزير عبداللطيف آل الشيخ بتخصيص خطبة الجمعة غداً عن أهمية التعليم عن بعد ودور الأسرة في إنجاحه. وجه الوزير عبداللطيف آل الشيخ بتخصيص خطبة الجمعة غداً عن أهمية التعليم عن بعد ودور الأسرة في إنجاحه. كما وجه الوزير بتخصيص الخطبة أيضًا عن مواكبة جهود ولاة الأمر -حفظهم الله- في السعي لتوفير كل أسباب الأمن والسلامة لأبناء هذا الوطن ؛واستمراراً لدور الوزارة في توعية أفراد المجتمع عن طريق المسجد ومنبر الجمعة.

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