شاهد .. كيفية التعامل مع المصاب بغيبوبة السكر بالشكل الصحيح

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح طبيب مختص نوعين لغيبوبة السكر، وكيفية التعامل مع المصاب بالشكل الصحيح، الذي يحميه. أوضح طبيب مختص نوعين لغيبوبة السكر، وكيفية التعامل مع المصاب بالشكل الصحيح، الذي يحميه. وجاء في مقطع فيديو نشره الهلال الأحمر عبر " تويتر " إن هناك مستوى السكر المرتفع في الدم ومستوى السكر الطبيعي ومستوى السكر المنخفض في الدم. وتحدث غيبوبة السكر المرتفع تخلال ساعات أما غيبوبة السكر المنخفض فهي تحدث خلال دقائق مما يعطل وظائف المخ،فإذا لم تتمكن من تحديد نوع السكر تعامل مع المريض على أنه المنخفض لأنه الاخطر على حياة الإنسان.

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