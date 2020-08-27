شكرا لمتابعة خبر عن سبب مبايعة الملك عبدالعزيز للحكم بعد فتح الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): بدأ حكم الملك عبدالعزيز "رحمه الله" للمملكة بعد فتح الرياض عام 1319هـ/1902. بدأ حكم الملك عبدالعزيز "رحمه الله" للمملكة بعد فتح الرياض عام 1319هـ/1902. وأوضح حساب "تاريخ آل سعود" سبب ذلك، مشيرًا إلى أنه " بعد استرداد الرياض عام 1319هـ/1902م وانتشار صدى جملة (الملك لله ثم لعبدالعزيز) تمت مبايعته بالحكم، وحكمه بعد إعلان توحيد السعودية هو امتداد لحكمه لما قبل التوحيد".

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