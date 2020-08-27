شاهد.. أمير القصيم يمازح شاب يتحدث الفرنسية في مهرجان التمور

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): أظهر مقطع فيديو، أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، يمازح شابا يتحدث الفرنسية. أظهر مقطع فيديو، أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، يمازح شابا يتحدث الفرنسية. وجاء ذلك خلال جولة قام بها في مهرجان التمور ببريدة برفقة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل. وظهر في مقطع فيديو الشاب وهو يسوّق للتمور بالمهرجان باللغة الفرنسية، حيث داعبه الأمير بكلمة " شكرا جزيلا" بنفس اللغة، وسأله عن وجود مخالفات لديه.

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