شكرا لمتابعة خبر عن المرور : الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات في أي وقت عبر"أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات في أي وقت عبر منصة "أبشر". أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات في أي وقت عبر منصة "أبشر". وفي سياق آخر حذرت المرور من تجاوز المركبات في المناطق التي يُمنع التجاوز فيها، مؤكدة أن ذلك يُهدد سلامة مستخدميّ الطريق، ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية وأشارت المرور إلى أن التجاوز في المناطق التي يُمنع التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات يعد مخالفة مرورية.

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